Los juguetes de Ibi tendrán un sistema para informar sobre seguridad, origen y materiales

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (Aiju) de Ibi ha desarrollado una innovadora plataforma digital que permite mejorar significativamente la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad de los juguetes. La tecnología permitirá registrar la información más importante del producto como son los materiales utilizados o su lugar de origen para que el consumidor conozca el juguete que va a adquirir y sus datos más imprescindibles.

Esta nueva herramienta permitirá al consumidor conocer con total transparencia la información esencial del producto, como su composición, origen, sostenibilidad, medidas de seguridad y recomendaciones de reciclaje, “favoreciendo un consumo más responsable, informado y alineado con los valores de salud, seguridad y respeto medioambiental”, ha indicado Jose Carlos Sola, responsable del área de Tecnologías Digitales Integradas de Aiju.

Cabe destacar que empresas del sector como Industria Auxiliar Juema, Juguetes Cayro o Game Movil ya han validado con éxito el sistema en entornos reales, destacando su utilidad para agilizar procesos internos, además de garantizar el cumplimiento normativo y, sobre todo, mejorar la experiencia y seguridad del consumidor.

Esta herramienta forma parte del proyecto AIPASSPORTGUARDNET, financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, y está diseñada para integrar el Pasaporte Digital de Producto (DPP) en el sector juguetero, anticipándose a futuras regulaciones europeas en materia de sostenibilidad.

Pasaportes digitales

Este nuevo desarrollo da continuidad al proyecto DLT4AITOYS, que sentó las bases para crear un pasaporte digital destinado a prevenir la falsificación y facilitar el reciclaje de los juguetes.

Entre sus principales novedades, la plataforma se alinea directamente con los nuevos marcos regulatorios de la Unión Europea, como el Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (ESPR) y el Reglamento de Seguridad de los Juguetes, además de responder a las directrices del Pacto Verde Europeo.

Además, la plataforma está preparada para incorporar futuras funcionalidades adicionales como la visualización de indicadores ambientales, certificados de conformidad o alertas de seguridad, anticipándose así a nuevas necesidades regulatorias y del mercado.

Más de 500 empresas

Con esta iniciativa, Aiju sigue emprendiendo en el desarrollo tecnológico y en la transformación digital sostenible del juguete, cuyo fin es promover una economía más circular, transparente y segura, tanto para las empresas como para las familias.

El Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio (Aiju) se fundó en junio de 1985, en la localidad alicantina de Ibi. Actualmente cuenta con 586 empresas asociadas, de distintos sectores, entre los que destaca el sector juguetero.