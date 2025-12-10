Un estudiante del campus de Alcoy hace la mejor tesis en IA de la Comunidad Valenciana

La inteligencia artificial llegó hace tres años a nuestras vidas... para quedarse. Se trata de una herramienta estratégica que utilizan ya cientos de empresas y sectores como los de sanidad, educación, comunicación y ciberseguridad.

Y que también tiene premio. Es el caso de Xabier A. Martín, estudiante de doctorado del campus de Alcoy de la UPV, que ha sido distinguido con el premio Mejor Tesis Doctoral en Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana.

La Fundación ValgrAI, formada por las cinco universidades públicas valencianas, la Generalitat y empresas del sector para formar e investigar en torno a la Inteligencia Artificial, ha sido quien ha otorgado el galardón.

Martín ha defendido su tesis doctoral en el campus de Alcoy, bajo la codirección del catedrático del campus, Ángel Juan, y del profesor Javier Panadero, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La tesis doctoral, "Applications of X-Heuristics in Complex Combinatorial Optimization Problems", ofrece una nueva mirada a un área muy importante para muchas empresas: la toma de decisiones cuando hay muchísimas opciones posibles y muchas condiciones que cumplir.

Más rápido

Su investigación desarrolla distintas estrategias que ayudan a encontrar la mejor solución posible en situaciones muy complejas, y lo hace de manera más rápida y eficaz que los métodos tradicionales.

Para ello combina técnicas que permiten explorar alternativas de forma inteligente, métodos que tienen en cuenta la incertidumbre y otras herramientas que mezclan simulación con aprendizaje automático.

Se ha aplicado su trabajo en la empresa Stadler o en el Ayuntamiento de Barcelona

Gracias a este enfoque, su trabajo consigue resultados muy precisos en muy poco tiempo, explica la UPV, algo especialmente valioso en sectores donde decidir bien y rápido marca la diferencia.

Algunos ejemplos donde ya se ha aplicado su investigación son la empresa Stadler, para la reducción del tiempo en la fabricación de trenes, el Ayuntamiento de Barcelona, para disminuir la congestión del tráfico, y una empresa del sector de distribución y almacenaje, para evitar interrupciones en el proceso de envío.

Pero son muchos más los posibles usos y aplicaciones reales en las que podrá impactar este trabajo. Según el tribunal evaluador, su investigación, además, destaca por una producción científica excepcional.

El premio acredita la excelencia, el rigor investigador y la relevancia científica del trabajo desarrollado en el campus de Alcoy, reafirmando el compromiso con la investigación de alto nivel en inteligencia artificial, explica la UPV.

Colaboración

El premio ValgrAI representa un sello de calidad para la investigación en IA en la Comunidad Valenciana: distingue a la mejor tesis y los mejores expedientes y trabajo final de máster, promoviendo la colaboración entre instituciones académicas y el tejido productivo autonómico.

La UPV valora especialmente que la codirección de la tesis haya involucrado al catedrático Juan, lo que refuerza la trayectoria de excelencia en docencia e investigación del campus de Alcoy.

El rectorado de la Universitat de València ha acogido los reconocimientos de la III edición de los Premios ValgrAI de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana.

Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (ValgrAI) es una fundación sin ánimo de lucro formada por la Generalitat, las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana (UV, UPV, UA, UJI y UMH) y empresas del sector, que coordina la formación y la investigación en inteligencia artificial para responder a las necesidades tecnológicas de las compañías y promover la creación de nuevo talento en inteligencia artificial, renovando así el modelo productivo de la Comunidad.