La denuncia del PP sobre la Plaza Miguel Hernández de Alcoy

El Partido Popular ha denunciado "un nuevo y grave episodio de abandono por parte del gobierno socialista de Alcoy". La Plaza Miguel Hernández, en pleno barrio de Santa Rosa, "se encuentra en un estado lamentable que evidencia, una vez más, la absoluta dejadez del equipo de Toni Francés".

El PP advierte de que "hablamos de una plaza muy utilizada por los vecinos y que, sin embargo, se está desmoronando ante la pasividad del Ayuntamiento. Tras casi 16 años de mandato, la falta de inversión, atención y cuidado es innegable: Alcoy se ha convertido en una ciudad descuidada, deteriorada y cada vez más difícil de disfrutar".

Los vecinos no tienen por qué soportar suciedad, abandono y un deterioro constante de sus barrios Santi Carbonell — Concejal del PP de Alcoy

"El panorama en esta plaza es una muestra clara del abandono generalizado: pavimento roto, mobiliario urbano dañado, zonas verdes totalmente desatendidas y problemas de limpieza que se repiten día tras día. Todo ello demuestra la inexistencia de un plan serio de mantenimiento y la incapacidad del gobierno socialista para garantizar unos servicios básicos que los vecinos pagan y merecen", ha asegurado el PP.

"Desde el Partido Popular denunciamos el avanzado estado de degradación de este espacio público, un lugar fundamental para la vida del barrio. Es evidente que su deterioro no es fruto de un incidente aislado, sino la consecuencia directa de años de desinterés, inacción y prioridad cero hacia el mantenimiento de Alcoy por parte del PSOE".

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcoy, Santi Carbonell, ha manifestado que "lo que vemos en la Plaza Miguel Hernández es el resultado directo de una gestión nula en mantenimiento y limpieza por parte del gobierno socialista de Toni Francés. Exigimos que dejen de mirar hacia otro lado y actúen de inmediato. Los vecinos no tienen por qué soportar suciedad, abandono y un deterioro constante de sus barrios”.