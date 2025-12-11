Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición Fotoperiodistas se cierra este fin de semana en Ibi con sus últimas actividades

El Centro Social Carme Garrigós acoge este viernes una proyección y una mesa redonda y la muestra se puede visitar en la Ermita de San Vicente hasta el domingo

INFoperiodistas ALC 24 en Ibi

INFoperiodistas ALC 24 en Ibi / Juani Ruz / Nando JS

Jose A. Rico

La exposición INFotoperiodistas ALC 24 llega a su fin este domingo en Ibi. Y dentro de sus actividades este viernes está previsto que se proyecte un vídeo y se celebre una mesa redonda.

Esta muestra se inauguró el pasado semana en la Ermita de San Vicente, organizada por Fundación FRAX e INFORMACIÓN, con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de Ibi (Afibi). Una iniciativa que muestra la actualidad desde la mirada crítica y humana del fotoperiodismo.

El horario de visita es martes, miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Y sábado y domingo de 10:00 a 14:00, ofreciendo imágenes realizadas durante 2024 por parte de los ocho fotoperiodistas de la plantilla de INFORMACIÓN: Rafa Arjones, Pilar Cortés, Jose Navarro, Héctor Fuentes, Alex Domínguez, Áxel Álvarez, Matías Segarra y Juani Ruz.

Y este viernes a las 19:30 el Centro Social Carme Garrigós acogerá la proyección del vídeo INFotoperiodistas y una mesa redonda donde habrá un debate, reflexión y contexto para entender el papel de la imagen en nuestro territorio y en nuestras historias. En la misma participará el jefe de fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, y otros reconocidos fotoperiodistas.

