La exposición Fotoperiodistas se cierra este fin de semana en Ibi con sus últimas actividades
El Centro Social Carme Garrigós acoge este viernes una proyección y una mesa redonda y la muestra se puede visitar en la Ermita de San Vicente hasta el domingo
La exposición INFotoperiodistas ALC 24 llega a su fin este domingo en Ibi. Y dentro de sus actividades este viernes está previsto que se proyecte un vídeo y se celebre una mesa redonda.
Esta muestra se inauguró el pasado semana en la Ermita de San Vicente, organizada por Fundación FRAX e INFORMACIÓN, con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de Ibi (Afibi). Una iniciativa que muestra la actualidad desde la mirada crítica y humana del fotoperiodismo.
El horario de visita es martes, miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Y sábado y domingo de 10:00 a 14:00, ofreciendo imágenes realizadas durante 2024 por parte de los ocho fotoperiodistas de la plantilla de INFORMACIÓN: Rafa Arjones, Pilar Cortés, Jose Navarro, Héctor Fuentes, Alex Domínguez, Áxel Álvarez, Matías Segarra y Juani Ruz.
Y este viernes a las 19:30 el Centro Social Carme Garrigós acogerá la proyección del vídeo INFotoperiodistas y una mesa redonda donde habrá un debate, reflexión y contexto para entender el papel de la imagen en nuestro territorio y en nuestras historias. En la misma participará el jefe de fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, y otros reconocidos fotoperiodistas.
