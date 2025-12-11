La jugosa subvención que recibe Ibi para poner en marcha un taller de empleo

El Ayuntamiento de Ibi recibe de Labora la concesión de una subvención para la realización del taller de empleo Ibiemplea't 2025, por un importe global máximo de 565.384,80 €, destinado a financiar los gastos de personal directivo, docente y administrativo, así como los costes de formación y los salarios del alumnado-trabajador.

Con una duración de 12 meses, el taller de empleo permitirá formar a 20 personas, distribuidas en dos grupos, dependiendo de la especialidad profesional.

Un primer grupo para operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y pintura industrial en construcción, y un segundo grupo de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y actividades administrativas en la relación con el cliente.

Este tipo de programas constituyen una herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad y ofrecer una oportunidad real de inserción laboral Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

El alumno-trabajador será contratado por el Ayuntamiento de Ibi y desarrollará actuaciones de mejora en dependencias municipales, como la adecuación y pintura de la antigua fábrica Pilen, intervenciones en pistas deportivas y en distintos edificios públicos, así como labores administrativas de apoyo en diferentes departamentos municipales.

La puesta en marcha del taller deberá realizarse dentro del plazo máximo de dos meses, financiado por Labora, y susceptible de cofinanciación por el Fondo Social Europeo. Las personas interesadas en participar deberán acudir a Labora, ubicado en Ibi, en el edificio Pilen (c/ Vicente Aleixandre, 12) e inscribirse para poder participar en la selección y entrevista.

Empleabilidad

Los talleres de empleo son programas mixtos de empleo y formación, dirigidos a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante la combinación de formación teórico-práctica y la realización de obras o servicios de utilidad pública.

Este programa permitirá a los participantes obtener certificados de profesionalidad y experiencia laboral real durante su periodo de formación en alternancia con el trabajo.

Desde la concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Ibi se destaca la importancia de estos programas, que permiten combinar formación reglada, obtención de certificados de profesionalidad y experiencia laboral remunerada.

Sergio Carrasco, alcalde de Ibi y delegado del área, explica que “este tipo de programas constituyen una herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad y ofrecer una oportunidad real de inserción laboral. Con el taller de empleo Ibiemplea’t 2025, seguimos reforzando nuestro compromiso con la formación y el empleo, favoreciendo que las personas que los realizan puedan desarrollar una trayectoria profesional con mayores garantías”.