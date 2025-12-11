Los murales urbanos de Muro saltan de la calle a la pantalla y estrenan realidad aumentada

Patrimonio urbano que salta a la web. Muro ha puesto en marcha un proyecto para digitalizar, geolocalizar y poner en valor los murales de arte urbano del municipio, y convertirlos en una herramienta pedagógica para la juventud y en un activo turístico de primer nivel.

El proyecto nace con una doble vocación: por un lado, dinamizar Muro y hacer más accesibles las rutas de arte urbano para jóvenes, familias y visitantes, facilitando que puedan conocer y descubrir el pueblo a través de los murales; y de la otra, atraer turismo cultural en coordinación con otras áreas municipales, aprovechando el potencial del arte urbano como recurso patrimonial, educativo y económico.

Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración entre las concejalías de Juventud, Participación Ciudadana y de Patrimonio Cultural con Grafftech Fest (del grupo Suite of Arte) y el Festival Muralitza’t.

Todos los murales han sido inventariados, documentados, fotografiados e incorporados a una plataforma web, desde donde se podrán recorrer en diferentes rutas o en una ruta conjunta Sergi Silvestre — Concejal de Cultura de Muro

Así, el Ayuntamiento y Grafftech Fest han desarrollado dos experiencias de realidad aumentada instaladas en murales emblemáticos. Una de ellas, ya terminada, rinde homenaje al Tio Pep, a la Feria de Sant Antoni y al prestigioso cantante Paco Muñoz.

La otra, que se presentará el próximo domingo en el marco del homenaje a Maria Beneyto, permitirá que la imagen de la escritora en los murales del Batà “cobre vida” a través del móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

El mural de Maria Beneyto / INFORMACIÓN

Según ha explicado este jueves el regidor Sergi Silvestre, “este proyecto nos permite digitalizar y geolocalizar los murales, pero también darlos proyección como recurso cultural y turístico. Para los jóvenes y para los no tan jóvenes, es una herramienta pedagógica para conocer mejor Muro, y al mismo tiempo una manera de atraer nuevas miradas hacia nuestro pueblo”.

Silvestre ha destacado que “todos los murales han sido inventariados, documentados, fotografiados e incorporados a una plataforma web, desde donde se podrán recorrer en diferentes rutas o en una ruta conjunta”.

El grafiti crea un museo al aire libre en Muro, en una imagen de archivo / JUAN SANZ

El regidor ha señalado también que esta iniciativa “se irá ampliando en las próximas ediciones del Muralitza’t, incorporando nuevos recursos patrimoniales, culturales y turísticos vinculados al arte urbano, siempre con la idea de hacer crecer la Ruta de los Murales de manera ordenada y participada”.

Una ruta preparada para crecer

La colaboración entre el Ayuntamiento de Muro, el Festival Muralitza’t y Grafftech Fest ha tenido como objetivo principal ordenar, digitalizar y poner en valor el patrimonio artístico urbano del municipio, creando una experiencia accesible, moderna y diseñada para crecer en los próximos años.

El proyecto empezó con la organización y estructuración de la Ruta de los Murales, una tarea fundamental atendida la gran cantidad de obras repartidas por Muro.

Modelación del mural de Beneyto / INFORMACIÓN

El equipo técnico se ha encargado de la digitalización completa del circuito, geolocalizando y catalogando cada mural y haciéndolos accesibles al público a través de un mapa interactivo con geolocalización automática, que permite visualizar las obras, conocer los artistas y llegar con facilidad a cada punto.

Paralelamente, se ha desarrollado una estructura web integral que reúne toda la información del proyecto: los procesos realizados, los artistas participantes, las rutas disponibles, los festivales, los actos culturales y las novedades. Esta plataforma incorpora también un blog, pensado para difundir noticias, entrevistas, contenidos educativos y actividades relacionadas con el arte urbano del municipio.

Vivencia interactiva

Como parte de la apuesta por la innovación, se han creado dos experiencias de realidad aumentada instaladas en murales emblemáticos de Muro. Gracias a estas experiencias, las obras cobran vida cuando el visitante las enfoca con el móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, y ofrecen una vivencia interactiva, artística, cultural y tecnológica altamente atractiva.

Digitalización del mural / INFORMACIÓN

Además, se ha llevado a cabo un estudio estratégico de escalabilidad para convertir la Ruta de los Murales en un activo turístico de alto valor, fácil de recorrer, accesible para todos los públicos y preparada para crecer de manera ordenada. Este análisis permitirá consolidar la ruta como un referente del turismo cultural y tecnológico en el territorio valenciano.

Gracias a esta colaboración, "el municipio da un paso decisivo hacia la digitalización cultural, fusionando arte, innovación y territorio para situar Muro en el mapa estatal e internacional del arte urbano", han destacado desde el Ayuntamiento.