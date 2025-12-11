Los murales urbanos de Muro saltan de la calle a la pantalla y estrenan realidad aumentada
El Ayuntamiento digitaliza sus murales urbanos e incorpora experiencias virtuales para dinamizar el patrimonio urbano y atraer turismo cultural
Patrimonio urbano que salta a la web. Muro ha puesto en marcha un proyecto para digitalizar, geolocalizar y poner en valor los murales de arte urbano del municipio, y convertirlos en una herramienta pedagógica para la juventud y en un activo turístico de primer nivel.
El proyecto nace con una doble vocación: por un lado, dinamizar Muro y hacer más accesibles las rutas de arte urbano para jóvenes, familias y visitantes, facilitando que puedan conocer y descubrir el pueblo a través de los murales; y de la otra, atraer turismo cultural en coordinación con otras áreas municipales, aprovechando el potencial del arte urbano como recurso patrimonial, educativo y económico.
Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración entre las concejalías de Juventud, Participación Ciudadana y de Patrimonio Cultural con Grafftech Fest (del grupo Suite of Arte) y el Festival Muralitza’t.
Todos los murales han sido inventariados, documentados, fotografiados e incorporados a una plataforma web, desde donde se podrán recorrer en diferentes rutas o en una ruta conjunta
Así, el Ayuntamiento y Grafftech Fest han desarrollado dos experiencias de realidad aumentada instaladas en murales emblemáticos. Una de ellas, ya terminada, rinde homenaje al Tio Pep, a la Feria de Sant Antoni y al prestigioso cantante Paco Muñoz.
La otra, que se presentará el próximo domingo en el marco del homenaje a Maria Beneyto, permitirá que la imagen de la escritora en los murales del Batà “cobre vida” a través del móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.
Según ha explicado este jueves el regidor Sergi Silvestre, “este proyecto nos permite digitalizar y geolocalizar los murales, pero también darlos proyección como recurso cultural y turístico. Para los jóvenes y para los no tan jóvenes, es una herramienta pedagógica para conocer mejor Muro, y al mismo tiempo una manera de atraer nuevas miradas hacia nuestro pueblo”.
Silvestre ha destacado que “todos los murales han sido inventariados, documentados, fotografiados e incorporados a una plataforma web, desde donde se podrán recorrer en diferentes rutas o en una ruta conjunta”.
El regidor ha señalado también que esta iniciativa “se irá ampliando en las próximas ediciones del Muralitza’t, incorporando nuevos recursos patrimoniales, culturales y turísticos vinculados al arte urbano, siempre con la idea de hacer crecer la Ruta de los Murales de manera ordenada y participada”.
Una ruta preparada para crecer
La colaboración entre el Ayuntamiento de Muro, el Festival Muralitza’t y Grafftech Fest ha tenido como objetivo principal ordenar, digitalizar y poner en valor el patrimonio artístico urbano del municipio, creando una experiencia accesible, moderna y diseñada para crecer en los próximos años.
El proyecto empezó con la organización y estructuración de la Ruta de los Murales, una tarea fundamental atendida la gran cantidad de obras repartidas por Muro.
El equipo técnico se ha encargado de la digitalización completa del circuito, geolocalizando y catalogando cada mural y haciéndolos accesibles al público a través de un mapa interactivo con geolocalización automática, que permite visualizar las obras, conocer los artistas y llegar con facilidad a cada punto.
Paralelamente, se ha desarrollado una estructura web integral que reúne toda la información del proyecto: los procesos realizados, los artistas participantes, las rutas disponibles, los festivales, los actos culturales y las novedades. Esta plataforma incorpora también un blog, pensado para difundir noticias, entrevistas, contenidos educativos y actividades relacionadas con el arte urbano del municipio.
Vivencia interactiva
Como parte de la apuesta por la innovación, se han creado dos experiencias de realidad aumentada instaladas en murales emblemáticos de Muro. Gracias a estas experiencias, las obras cobran vida cuando el visitante las enfoca con el móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, y ofrecen una vivencia interactiva, artística, cultural y tecnológica altamente atractiva.
Además, se ha llevado a cabo un estudio estratégico de escalabilidad para convertir la Ruta de los Murales en un activo turístico de alto valor, fácil de recorrer, accesible para todos los públicos y preparada para crecer de manera ordenada. Este análisis permitirá consolidar la ruta como un referente del turismo cultural y tecnológico en el territorio valenciano.
Gracias a esta colaboración, "el municipio da un paso decisivo hacia la digitalización cultural, fusionando arte, innovación y territorio para situar Muro en el mapa estatal e internacional del arte urbano", han destacado desde el Ayuntamiento.
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- La leyenda de Mariola, la joven que desafió a un emperador en Alicante
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- El invierno llega por fin a Alicante y la mínima alcanza los -3,5 grados. ¿Viene para quedarse?
- Alicante lidera el crecimiento de la población de jabalíes en España y alberga ya unos 60.000 ejemplares salvajes
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- A la playa durante el puente de diciembre en Alicante
- El viento deja rachas de hasta 129 km/h en la provincia de Alicante