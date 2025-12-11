Estos son los plazos del proceso electoral que abre la Cámara de Comercio de Alcoy

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy abre su proceso para la renovación de su pleno y de su presidencia. La entidad ha informado que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha publicado la Orden ECM/1382/2025, de 28 de noviembre, por la que se declara abierto el proceso electoral para la renovación íntegra de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.

De acuerdo con la citada orden, el proceso electoral queda abierto desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, periodo en el que las diferentes fases electorales deberán desarrollarse bajo la supervisión de las administraciones tutelantes y que finalizará con la elección de los miembros del pleno, comité ejecutivo y presidencia.

Exposición del censo electoral

Tal como establece la normativa, diez días después de la apertura del proceso las cámaras deberán exponer al público su censo electoral actualizado durante un plazo de veinte días naturales.

El censo estará accesible en la sede de la Cámara, delegaciones, página web y otros puntos habilitados para facilitar su consulta. Es decir, queda abierta la revisión hasta el 18 de diciembre. Y una vez se finalice este trámite, se publicará la convocatoria de elecciones para la presentación de candidaturas.

El censo electoral de la Cámara comprenderá la totalidad de sus electores o electoras, clasificados por grupos y subgrupos, en atención a la importancia económica de los diversos sectores económicos en la provincia de Alicante, representados en la forma prevista en el Reglamento de Régimen Interior de Cámara Alcoy.

Electores

Son electores o electoras de la Cámara, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios, en la ciudad de Alcoy siempre que dentro de la misma cuenten con establecimientos, delegaciones o agencias, sin que de ello se desprenda obligación económica alguna ni ningún tipo de carga administrativa, procediéndose a la adscripción de las mismas de oficio.

Se elige los nuevos órganos de gobierno de la Cámara: el pleno, comité ejecutivo y presidente.

Para el pleno se elegirán vocales elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre todos los electores y electoras, según la clasificación por grupos y subgrupos aprobada atendiendo a la importancia económica relativa de los sectores.

Finalmente, se elige presidente y demás miembros del comité ejecutivo.

La Cámara de Comercio de Alcoy ha recordado a todas las empresas censadas "la importancia de este procedimiento, que permitirá renovar la representación empresarial en el Pleno cameral y reforzar la participación del tejido económico de la comarca".