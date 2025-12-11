Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional

La provincia de Alicante vuelve a estar en el mapa de la suerte. El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 11 de diciembre de 2025, ha dejado dos de sus grandes premios en territorio alicantino, convirtiendo la jornada en una fecha muy especial para muchos jugadores habituales.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, correspondió al número 98.217 y fue validado en dos puntos de venta de la provincia. Uno de ellos es ya un clásico en estas noticias: el Receptor 3.400, situado en la Avenida Mediterráneo, 57, Edificio Albatros, local 6, en Benidorm. El otro boleto agraciado se vendió en el Receptor 2.110, ubicado en la calle Santa Rosa, 24, en Alcoy. Dos ciudades distintas, pero la misma alegría para quienes hayan confiado en este número afortunado.

El segundo premio, correspondiente al número 30.374 y premiado con 6.006 euros por décimo, estuvo más repartido por España, aunque no dejó una cantidad reseñable en la provincia.

En cuanto a los reintegros, los números agraciados han sido el 1, 7 y 8, lo que permitirá recuperar lo jugado a quienes lleven estas terminaciones.

Este es el punto de venta de Benidorm que ha vendido el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves. / INFORMACIÓN

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.