¿Por qué logran un galardón nacional dos yacimientos arqueológicos de Alcoy?

Los yacimientos de El Salt y l'Abric del Pastor, situados en el término municipal de Alcoy, han sido reconocidos con el IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología, considerado el galardón más importante de esta disciplina en España.

La Fundación Palarq ha otorgado este premio, dotado con 80.000 euros, al proyecto "Alrededor del tiempo", dirigido por los investigadores Cristo Hernández Gómez y Carolina Mallol de la Universidad de La Laguna, el cual ha permitido reconstruir con una precisión inédita la vida cotidiana de los últimos grupos neandertales de la Península Ibérica.

Juani Ruz

Este proyecto centra su actividad científica en el estudio de alta resolución de los registros sedimentarios de El Salt y l'Abric del Pastor, dos enclaves claves para entender las dinámicas del Paleolítico Medio y el proceso de desaparición de las poblaciones neandertales.

El equipo de investigación ha desarrollado una metodología avanzada que combina excavaciones minuciosas con análisis interdisciplinares, focalizándose en el estudio de los hogares y hogueras y los depósitos de ocupación humana que se encuentran excepcionalmente conservados en estas localizaciones.

Este premio pone en valor un trabajo científico de enorme relevancia que demuestra la importancia de Alcoy como referente indiscutible en el estudio de los neandertales Ignacio Trelis — Concejal de Patrimonio Cultural de Alcoy

Este enfoque permite superar el desafío del palimpsesto arqueológico -la superposición de diferentes momentos en el tiempo- para aislar episodios concretos de la vida de estos homínidos, aportando nueva luz sobre su capacidad de adaptación a los cambios climáticos, su resiliencia y la variabilidad de su comportamiento.

A la vanguardia

El Ayuntamiento de Alcoy ha celebrado la concesión de este reconocimiento que "sitúa al municipio en la vanguardia de la investigación prehistórica mundial".

Excavación arqueológica de El Salt / JUANI RUZ

El concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis, ha destacado que “este premio pone en valor un trabajo científico de enorme relevancia que demuestra la importancia de Alcoy como referente indiscutible en el estudio de los neandertales”.

Trelis ha recordado que “la ciudad lleva más de 40 años apoyando estas líneas de investigación y ha asegurado que el Ayuntamiento mantendrá su apuesta firme por estos trabajos, ya que forman parte esencial del patrimonio y de la identidad colectiva de los alcoyanos”.