Alcoy despide 2025 con un día entero de fiesta para todas las edades

Alcoy se prepara para despedir 2025 sin prisas y con banda sonora propia. El Ayuntamiento ha diseñado para el 31 de diciembre una jornada completa de actividades, desde la mañana hasta la madrugada, para que la ciudad reciba 2026 en la calle, en familia y con la Plaza de España como gran punto de encuentro. Como explica Jordi Martínez, concejal de Fiestas de Alcoy, «el objetivo que tenemos es llevar la celebración a más gente, a más ciudadanos».

La propuesta, llamada Fest Any 2025, nace precisamente de esa vocación de abrir la fiesta a todos los públicos. Martínez lo resume así: «En este caso lo que conseguimos haciéndolo a mediodía es que se amplíe el espectro y se convierta, así, en una fiesta para todos los públicos con música, actividades, con una actuación en directo y con foodtrucks, lo que permite que la familia entera pueda disfrutar de la Nochevieja».

La fiesta arranca a las 11 de la mañana con un guiño directo a los más pequeños: la actuación del Mago Hugo, un espectáculo pensado para que niños y mayores compartan el primer gran momento del día. El concejal incide en que «tenemos un mago antes de las campanadas del medio día para que los niños puedan disfrutar con los padres y que después la gente de todas las generaciones pueda tomar un aperitivo e incluso comer en la plaza de España». A las 11.50h, Aitor Márquez y Tomás calientan el ambiente antes de las campanadas del mediodía, que se han convertido en un pequeño ritual propio de la ciudad. «Lo que pretendemos es que esto se convierta en una especie de tradición de celebrar también las campanadas a mediodía», apunta Martínez.

Tras ese ensayo general de Nochevieja, el ritmo no se detiene. Desde las 12:15h el Grupo Ñ convierte la plaza en un escenario de conciertos al aire libre y, a partir de las 14.15 y hasta las 19.00, toma el relevo el DJ Santi Mataix para enlazar la sobremesa con el tardeo. «Las costumbres también están cambiando y ahora el tardeo se ha puesto de moda y queríamos que un amplio público tuviera ahí su fiesta, destinada a gente más mayor durante el día y, por supuesto, la de la madrugada y la de la noche, que es la habitual, dirigida más a jóvenes», explica el edil.

Cuando, ya de madrugada, MASIK TOUR ponga la guinda al programa, la Plaza de España habrá vivido más de quince horas de música, magia, tardeo y reencuentros. Una forma muy alcoiana de entender la Nochevieja, con la calle como gran escenario y el tardeo como puente entre el brindis del mediodía y la fiesta más joven de la noche. «El tardeo se ha convertido en el hilo conductor de una celebración que busca que nadie se quede sin su momento para despedir el año», concluye Martínez.

La edición de este año será la tercera vez que Alcoy celebra esta Nochevieja extendida, ya que «el año pasado lo tuvimos que suspender por el tiempo», recuerda Martínez. La experiencia acumulada ha permitido afinar tanto el programa como la organización interna. «Hemos puesto un dispositivo de protección civil y de emergencias que lo tenemos coordinado desde hace ya un par de ediciones», detalla.

Motor económico

La fiesta también se ha convertido en una oportunidad para implicar al tejido económico y empresas locales. «Hemos buscado la colaboración con empresas locales, por ejemplo Serpis, que nos facilita aceitunas rellenas para las precampanadas de medio día. Se trata de un producto muy alcoyano, del que el Ayuntamiento va a entregar varios centenares de botes para este acontecimiento, marcando así un signo diferenciador de otras precampanadas. También tenemos otras concesionarias del Ayuntamiento que nos ayudan en protocolo o en las distintas actividades que se realizan», explica el concejal.

Por otro lado, el Ayuntamiento despliega todos sus recursos para garantizar la seguridad de los asistentes con las brigadas de la Policía Local y el departamento de Emergencias.

El impacto en la hostelería y el comercio del centro también es notable. «Aquí lo que más repercute es en restaurantes, que disparan sus reservas para este día. La gente viene a esta fiesta, comen en un restaurante del centro y vuelve al tardeo, que se hace hasta las ocho o las nueve de la noche», admite Martínez. El comercio local también lo nota, «puesto que viene gente que todavía hace sus compras para ese día o para la previsión de Reyes».

El Ayuntamiento mira con perspectiva de futuro. «Queremos extenderlo un poco al resto de la comarca, incluso la provincia», subraya Jordi Martínez, que ve en Alcoy un punto de encuentro para vecinos de poblaciones cercanas que pueden disfrutar de la música en directo y volver a casa con facilidad para terminar de celebrar Fin de Año en sus localidades. La plaza se convierte así en un lugar de reunión intergeneracional. «Tiene cabida un amplio rango de público, desde familias con niños que pueden venir a las 12, grupos de amigos que vienen a tomar el aperitivo o los jóvenes que vienen a disfrutar de la fiesta de la noche», afirma el concejal.