Fin de semana lluvioso y frío en Alicante. ¿La inestabilidad se alargará hasta Navidad?

Llega un fin de semana lluvioso y frío a la provincia de Alicante. Una inestabilidad que se alargará hasta mediados de la próxima semana, cuando el anticiclón se volverá a instalar para, si no hay cambios en la previsión, traer temperaturas agradables que se alargarán durante el inicio de las fiestas navideñas.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este viernes que llega la borrasca Emilia, acompañada de una bolsa de aire frío que se instala en el suroeste península, en la zona del Golfo de Cádiz, lo que va a traer "inestabilidad en el litoral mediterráneo". Por ello, hay activado aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el domingo en el litoral norte, por acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas.

Aunque el mayor impacto el forma de lluvias y vientos será en la zona de Andalucía e incluso Canarias, "en la provincia de Alicante tendremos inestabilidad, nubosidad, chaparrones que van a ir cayendo entre el sábado y el miércoles", es decir que "la situación se prolongará porque esa bolsa de aire frío se va a ir desplazando luego por el norte de África y hasta el miércoles estaremos bajo su ámbito de influencia".

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado que para Alicante "no se trata de una situación de riesgo ni de lluvias importantes, pero bueno, cambia un poco el patrón meteorológico que estos días ha estado dominado por el anticiclón y temperaturas a mediodía agradables".

Así, ha señalado que "en estos próximos días las temperaturas a mediodía no van a ser tan altas, por la aparición de esa nubosidad y chubascos, pero las mínimas no van a ser tan bajas" y por tanto no habrá tanto frío nocturno.

"Las lluvias que se van a ir produciendo tampoco van a ser continuadas ni abundantes, sino chaparrones, que irán cayendo a ratos, distribuidos por el conjunto de la provincia, un poco más cuantiosa en las comarcas del norte y del interior, pero nada significativo, hasta el miércoles".

Navidad

Y a partir del jueves"vuelve a instalarse el anticiclón hasta al menos Navidad. Si no cambia el pronóstico, incluso los primeros días de la siguiente semana y días de Nochebuena y Navidad, estaremos bajo la influencia de anticiclón".

Así la previsión para esos días, aunque todavía es pronto para confirmarla, "sería de nuevo de tiempo estable, siguiendo el patrón que hemos tenido estos días pasados. Temperaturas a mediodía muy agradables, por la noche algo más frías. Eso va a ser el tiempo si se mantienen los pronósticos para los primeros días de la Navidad".

Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana también anuncia que será un "fin de semana lluvioso y frío. La borrasca Emilia, ubicada en el norte de África, provocará un giro de viento a levante y gregal, lo que dará lugar el sábado a cielo muy nublado, con precipitaciones en el sur de Valencia y el extremo norte de Alicante, más débiles y dispersas en el resto".

"El viento de componente este y noreste se irá intensificando el sábado, con mal estado del mar a partir del mediodía y fuerte marejada en aguas de Valencia y Alicante. El domingo será el día en el que las precipitaciones serán más generalizadas, sobre todo en el litoral de Alicante y mitad sur de Valencia. En estas zonas pueden ser localmente fuertes". Por ello se ha activado el aviso amarillo para el domingo en el litoral norte, de 8:00 a 00:00 horas.

Y también ha señalado que "no hará un frío excesivo, por lo que la cota de nieve estará muy alta, pero la combinación de viento de levante, nubosidad y lluvia a partir del sábado por la tarde dará lugar a un ambiente invernal". Así, "con tanta nubosidad y entrada de aire marítimo, el comportamiento de las temperaturas diurnas y nocturnas será bien diferente, sin mucho frío por la noche y temperaturas inferiores a lo normal de mitad de diciembre por el día".