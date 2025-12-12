Este es el plan del Consell frente a la peste porcina y los jabalíes: actuación en 353 zonas en Alicante y 40 euros por ejemplar

Actuaciones en 353 zonas en Alicante, 40 euros por jabalí cazado y especial vigilancia en los corredores viarios de riesgo de la AP-7 y la A-7. El Consell ha ratificado el inicio del procedimiento normativo del futuro decreto ley de medidas extraordinarias para adoptar actuaciones preventivas y combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes en los 542 municipios en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia, según han explicado este viernes desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El número de ejemplares en la Comunidad se estima en unos 157.000, de los que unos 60.000 estarían en la provincia de Alicante, donde hay un centenar de municipios con superpoblación declarada, sobre todo en el norte.

Y fuentes del departamento autonómico han señalado que se actuará no solo en estos 98 municipios, sino en los 141 municipios de Alicante.

Jabalíes cazados en una batida en la Marina Alta, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

La Generalitat, mediante una coordinación estrecha entre departamentos y en colaboración con los equipos técnicos especializados, ha emitido el informe previo al decreto para adoptar diferentes medidas dotadas con un presupuesto de seis millones de euros para reducir la población de jabalíes, uno de los principales vectores de la peste porcina africana, de la que se ha detectado un brote en Barcelona.

Aportación económica a los titulares

El objetivo del decreto es articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

"Esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote, que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas", han explicado desde el Ayuntamiento.

Recogida y trampeo

Además, se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa, que habilitará a partir de enero un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria. Este refuerzo permitirá actuar en zonas de seguridad y terrenos no acordes garantizando una actuación integral y eficiente.

Una piara de jabalíes en el término municipal de Xixona. / INFORMACIÓN

Para definir la estrategia operativa, la Dirección General de Medio Natural, dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha analizado diversos escenarios de caza deportiva y control de jabalí, seleccionando aquel que abarca un mayor número de municipios y explotaciones porcinas, centrándose así en las zonas de mayor vulnerabilidad. En concreto, son alrededor de mil titulares cinegéticos.

Zonas prioritarias

El plan establece como zonas prioritarias los corredores viarios de riesgo en la provincia de la A-7, que conecta Alicante con Valencia por el interior, pasando por Alcoy, y la AP-7, que une ambas capitales por la costa. También señala otras vías de la Comunidad como la N-232, A-3, A-23, CV-35 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva.

Además, la iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, la Conselleria de Agricultura Agua, Ganadería y Pesca, ha reforzado de manera notable toda la logística necesaria para responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento.

Granjas

Asimismo, las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

Estos son los 98 municipios de Alicante con sobreabundancia de jabalíes Según la última resolución de la Generalitat, fechada el 2 de mayo de 2025, hay casi un centenar de municipios en la provincia de Alicante en la que se ha declarado la sobre abundancia de jabalíes, por lo que se aplican medidas especiales para su control y se pueden acceder a ayudas destinadas a frenar su expansión. Los municipios son Agres, Aigües, Alcalalí, Alcoleja, Alcosser, Alcoy, Alfafara, l'Alfàs del Pi, Algueña, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Altea, l’Atzúbia, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniarbeig, Beniardà, Beniarrés, Benidoleig, Benidorm, Benifallim, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Benissa, Biar, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Calp, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, El Castell de Guadalest, Cocentaina, Confrides, Dénia, Elda, Fageca, Famorca, Finestrat, Gaianes, Gata de Gorgos, Gorga, Ibi, Jávea, Xixona, Llíber, l'Orxa, Millena, Monóvar, Murla, Muro, La Nucia, Ondara, Onil, Orba, Orxeta, Parcent, Pedreguer, Pego, Penàguila, Petrer, Pinoso, Planes, El Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets, Polop, Quatretondeta, El Ràfol d'Almúnia, Relleu, La Romana, Sagra, Salinas, Sanet i Negrals, Sax, Sella, Senija, Tàrbena, Teulada, Tibi, Tollos, Tormos, La Torre de les Maçanes, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo, La Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, La Vila Joiosa y Xaló.

Se han incrementado estas ayudas a la bioseguridad y competitividad, de 4,2 millones de euros a 9 millones. Estas subvenciones, que se pueden solicitar hasta el 30 de enero, permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.

"En definitiva, mediante este plan de choque la Generalitat constituye una medida estratégica para proteger al sector porcino, preservar la sanidad animal y reforzar la seguridad ambiental en el conjunto del territorio autonómico", han agregado desde la conselleria.