La Rosaleda de Alcoy renace mientras que Ortiz echa el cierre del parking

La Rosaleda de Alcoy acaba de recuperar la zona verde eliminada hace un cuarto de siglo con motivo de las obras de construcción del parking subterráneo. Un aparcamiento que paradójicamente ahora ya no quiere su concesionario.

La UTE Ortiz-Auplasa presentó la pasada semana la solicitud de rescisión del contrato, se supone que alegando falta de rentabilidad, según han confirmado fuentes del ejecutivo municipal. Y este escrito ha sido trasladado a los servicios jurídicos municipales, que estudian la petición. Por el momento el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su respuesta, algo que previsiblemente podría llegar la próxima semana con las medidas que se van a adoptar al respecto.

Y no es la primera vez que Ortiz alerta de la falta de rentabilidad de las instalaciones. Hace una década por ejemplo la UTE pidió más de un millón de euros para compensar la falta de usuarios.

Permiso desde hace tres meses

La concesionaria dispone de licencia para reabrir el complejo desde el pasado 5 de septiembre, tras finalizarse las obras de reforma de la plaza, que a su vez ha conllevado una remodelación del aparcamiento. Y el Ayuntamiento le ha exigido en varias ocasiones que ponga de nuevo en funcionamiento el parking.

La instalación se cerró a principios de 2024 por el inicio de las obras, ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en 2005 y ratificadas por el Supremo dos años después.

El parking de La Roseleda cerrado, en una imagen de este viernes / Juani Ruz

El fallo declaró ilegal la actuación ejecutada por el anterior gobierno del Partido Popular al no respetar la zona verde existente para levantar en el subsuelo el aparcamiento, incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ordenaba reponerla en las mismas condiciones que existían originalmente, incluida una capa vegetal de 80 centímetros apta para el arbolado.

Interminable tramitación

Esto conllevó, tras una interminable tramitación y quedar desierto el primer concurso para realizar las obras, que los trabajos arrancaran el 30 de enero de 2024 con un plazo de 10 meses, cerrándose poco después el aparcamiento.

La obra acumuló a su vez retrasos, requiriendo hasta tres prórrogas, finalizándose el 30 de junio, cuando el Ayuntamiento realizó una recepción de las obras parcial y dio tres semanas improrrogables a la adjudicataria para que resolviera deficiencias detectadas, lo cual quedó solventado a finales de julio y las obras en el parking se dieron por acabadas a principios de agosto, quedando la plantación de árboles y otras plantas para septiembre, para evitar el calor estival.

Así, la plaza por fin se reabrió el pasado 27 de noviembre, 22 meses después, cuando la obra debía durar 10 meses.

4,4 millones de coste

La obra ha tenido un coste de casi 4,4 millones de euros y ha supuesto una intervención profunda en la estructura y cimentación del aparcamiento, así como la sustitución completa de varias instalaciones.

Juani Ruz

Y el Ayuntamiento informó a mediados del mes pasado, tras denuncia el PP el retraso en la reapertura del parking, que "a pesar de que las obras del aparcamiento de La Rosaleda finalizaron en agosto y los técnicos municipales certificaron que el parking podía volver a abrir, la UTE Ortiz-Auplasa, adjudicataria de la explotación, todavía no ha procedido a su reapertura pese a tener la licencia desde el pleno del 5 de septiembre".

Así, explicó que "el 5 de agosto los técnicos ratificaron que la obra estaba completamente finalizada. Ese mismo día, el Departamento de Contratación inició los trámites necesarios para poder reabrir el aparcamiento y la concesionaria dispuso de un plazo de un mes para realizar las contrataciones pertinentes y preparar la reapertura".

Juani Ruz

El 5 de septiembre el pleno municipal aprobó conceder nuevamente la licencia de apertura, ya sin ninguna limitación técnica ni administrativa. Desde ese momento, la UTE Ortiz-Auplasa dispone de todas las autorizaciones necesarias para abrir el aparcamiento, que se encontraba listo para su puesta en servicio.

Así, "el Ayuntamiento considera inaceptable que, pese a contar con licencia, con una obra finalizada y con una infraestructura plenamente operativa, la UTE Ortiz-Auplasa mantenga cerrado un servicio fundamental para la ciudad. La administración ha cumplido con todas sus obligaciones y exige a la concesionaria que haga lo propio y proceda de inmediato a la apertura del parking de La Rosaleda”, manifestó entonces la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó.

Pero ahora está sobre la mesa una petición de rescisión que probablemente incluya una reclamación de indemnización económica por parte del concesionario, lo que augura que la instalación permanecerá un tiempo más clausurada y que el tema acabará, de nuevo, en los tribunales.