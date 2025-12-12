Así ha sido el estreno de la obra de teatro sobre Isabel-Clara Simó en Alcoy

La compañía La Dependent ha estrenado este viernes la obra de teatro "Paraula d’Isabel-Clara Simó", a cuya primera sesión matinal han acudido 600 estudiantes. Por la noche llegará el segundo pase, también en el Teatro Calderón de Alcoy, para el público en general.

Esta obra se ha creado de manera específica para la literata con diálogos que indagan en su obra o sus vivencias. Y se enmarca dentro de las actividades en su homenaje, en el quinto aniversario de su muerte.

Del mismo modo este sábado arrancará a las 11:00 horas en el templete de La Glorieta la ruta teatralizada “Júlia”, con la Escuela Municipal de Teatro de Alcoi y Jordi Tormo. Una experiencia que tiene como fondo la famosa novela de la escritora alcoyana.

El espectáculo de La Dependent que se ha estrenado este viernes "combina palabra, música e imagen para mantener vivo su legado feminista, crítico e insobornable", según explica la compañía.

Un momento de la representación / Juani Ruz

"Las palabras de Isabel-Clara Simó traspasaron fronteras, silencios y prejuicios. Hablaron de mujeres silenciadas, de identidades oprimidas y de la vida en toda su complejidad".

Así, "Paraula d’Isabel-Clara Simó" es un "espectáculo que rinde homenaje a Isabel-Clara Simó a través de un viaje escénico donde se combinan palabra, imagen y música. La pieza parte del diálogo entre Maribel, una joven investigadora, y Rafel, su padre maestro, que revisitan juntos la trayectoria vital y literaria de la autora alcoyana"

A través de conversaciones familiares, proyecciones y fragmentos de la propia voz y textos de Simó, el espectáculo recorre momentos clave de su vida: la dirección de la revista Canigó, el compromiso con la lengua y la cultura, la defensa incansable del feminismo y la creación de una obra literaria prolífica y querida.