Tesoros de la edad de hielo a vista de pájaro en Alicante

El comercio del hielo en Alicante cómo nunca se ha visto en casi 500 años: a vista de pájaro. Este negocio salpicó desde el siglo XVI las montañas de la provincia de pozos de nieve que son auténticas joyas, y se abandonó a principios del XX. Y ahora entra de lleno en el siglo XXI de la mano de las nuevas tecnologías para poner en valor este extraordinario patrimonio.

El Centro de Inteligencia Digital (Cenid) de Alicante, impulsado por la UA y la Diputación, ha digitalizado la guía sobre los neveros editada hace más de dos décadas por Manuel Vicedo y Jaime Ramírez.

Y la ha elevado junto con sus autores a la máxima potencia, ampliándola y dotándola de innumerables recursos para sumergirse a una auténtica aventura interactiva por el patrimonio de la provincia.

La Cava Gran de Agres durante una visita realizada dentro de la presentación de la guía / Antonio Gadea

Una de las secciones más sorprendentes que se incluye es la novedosa “dronoteca” con miles de fotos y vídeos inéditos, que permite ver desde las alturas estas singulares construcciones, levantadas y horadadas en las cumbres de Alicante.

Y no solo desde el cielo, ya que también permiten penetrar en su interior y conocer mejor estas estructuras, donde en muchos casos hace ya más de un siglo que nadie ha entrado tras el abandono del comercio del hielo. Desentrañar sus secretos y saber más sobre su origen.

Restauración frente a abandono y ruina

Muchas de ellas se encuentran en estado de abandono y ruina, otras casi desaparecidas, pero también las hay restauradas o en vías de hacerlo. Joyas convertidas en todo un atractivo turístico marcado por la sostenibilidad, el medio ambiente y el deporte.

El pozo de nieve de Benicadell / Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante

Y es que se incluyen además las rutas senderistas para poder visitar estos enclaves, ubicado a su vez en tesoros naturales como Mariola, Aitana, La Font Roja, La Carrasqueta, Bernia, La Serrella…

Recoge tanto neveros, que son pozos con cubierta, aunque la hayan perdido; como ventisqueros, que son agujeros poco profundos y anchos que aprovechaban hondonadas existentes, y que carecían de cubierta. En total, 114 cavas en las comarcas de l'Alcoià, El Comtat, l'Alacantí, la Marina Alta y Baixa y el Alto y Medio Vinalopó.

El Pou de la Neu de La Carrasqueta, en Xixona / Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante

La guía lleva ya un año accesible en el portal web, y no para de crecer. Respecto a la de 2004 incorpora 23 nuevos neveros de los que no se tenía constancia hace dos décadas. Y esta navidad sus autores van a investigar otros dos posibles pozos de nieve hasta ahora desconocidos, perdidos en algún momento de la historia de la provincia.

Hasta 1.000 personas empleadas en caso de una gran nevada Estas construcciones se empleaban sobre todo para la conservación de alimentos, por la generalización de su fabricación artificial, cuya máquina se inventó en 1870. Y que están en el origen de la tradición heladera de Xixona e Ibi, que cuentan con unos cuantos de estos neveros. La actividad de los neveros podía llegar a requerir de la presencia algunos días de hasta un millar de personas y 700 caballos en caso de nevadas excepcionales, como la registrada en marzo de 1762 en el Carrascal de Alcoy, según recoge la guía digitalizada.

Además, su paso a internet ha permitido incrementar de forma exponencial el material que había disponible respecto a lo que fue un importante motor económico.

El Pou de Canonge en Alcoy / Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante

Así, hay casi 200 vídeos y más de 2.700 fotografías. Y el portal se puso en marcha con 4.800 páginas de información en su sección de biblioteca digital, y ya hay más de 6.000, gracias a la continua recopilación de documentos, según explica Juanfran Pérez, del equipo del Cenid que ha puesto en marcha el proyecto.

Mapa interactivo

El portal incluye también otras herramientas como un mapa interactivo, información sobre cada pozo sobre su historia, características, capacidad y medidas, origen, propietarios, a quién daba servicio, ubicación y coordenadas...

Nevera del Pla de la Casa en Fageca / Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante

Manuel Vicedo, uno de los autores de la guía publicada hace dos décadas, ha seguido junto a Jaime Ramírez recopilando información. Y desde hace seis años, tras hacerse con un dron y sacarse la licencia, ha grabado desde el aire decenas de neveros.

El barrido de nuevo pozos con nuevas tecnologías nos permite ver en los mapas posibles 'huecos' que pueden corresponder a pozos de nieve olvidados Manuel Vicedo — Profesor y autor de la "Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante"

Vicedo ha recordado a INFORMACIÓN que "antes íbamos con una pértiga de cinco metros de limpiar piscinas y un gran angular para poder realizar fotos de los pozos de nieve desde arriba. Ahora, con el dron podemos hacerlo de forma mucho más fácil, bajar incluso a la base del pozo, verlo por dentro, y verlo también en su entorno, en la zona dónde está, porque el dron nos permite ubicar al pozo en su entorno".

La Cava de Simarro, en Ibi / Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante

Así, señala que en los últimos años han logrado localizar 23 nuevos neveros, aunque de uno de ellos no queda ningún vestigio.

Estos hallazgos han sido posibles "gracias a investigaciones, indagar sobre topónimos, mirar mapas, preguntar a la gente, pateando el monte, el barrido de nuevo pozos con nuevas tecnologías, que nos permite ver en los mapas posibles 'huecos' que pueden corresponder a pozos de nieve olvidados".

Estado de conservación

Sobre el estado de conservación y valor, la guía también detalla la situación de los neveros. Y a este respecto Vicedo explica que "la parte negativa es que hay muchos abandonados. Pero la positiva es que ha aumentado mucho la conciencia sobre este patrimonio y hay municipios que han recuperado o están trabajando para recuperarlos, como Parcent, Benasau, Sax, Onil... hay 8 o 10 ayuntamientos que están recuperando los pozos y eso es muy interesante".

El portal se organiza en cinco grandes bloques: "Capítulos", "Comarcas", "Rutas", "Secciones" y "Nuevos pozos". Mientras que los tres primeros reproducen fielmente el contenido de la guía original, las secciones adicionales ofrecen recursos ampliados.

Juani Ruz

También, incluye una “Biblioteca digital” con más de 6.000 páginas de contenido especializado y una innovadora “dronoteca”, que permite explorar los pozos desde una perspectiva aérea gracias a espectaculares grabaciones realizadas con drones.

Turismo de naturaleza

Uno de los principales atractivos para los interesados en el turismo de naturaleza es la sección de “Senderos” que ofrece rutas homologadas en la provincia de Alicante. Estas rutas destacan por su accesibilidad, seguridad y valor paisajístico.

La Cava Gran o Cava Arquejada de Agres / Guía de pozos de nieve de la provincia de Alicante

Asimismo, el portal pone a disposición de los usuarios un mapa interactivo que no solo localiza los pozos de nieve de todo el territorio español, sino que también incluye puntos de interés cultural, museos y contenido audiovisual que enriquecen la experiencia.

El Pou de la Neu del Surdo de Xixona, en La Carrasqueta / INFORMACIÓN

La iniciativa se ha presentado durante este año en Sant Joan, Cocentaina y Agres, y el próximo mes se dará a conocer en Xixona. Precisamente en Agres se aprovechó el acto para realizar una visita a su imponente Cava Gran o Cava Arquejada, la joya de los neveros de la provincia, que fue restaurada hace una década por la Diputación.

Así, esta guía, accesible desde este enlace, es una forma de poner en valor el patrimonio y ponerlo al alcance de todos de una forma amena y accesible, visual e interactiva. Y un ejemplo de como la investigación histórica y la tecnología se unen para conservar el patrimonio y fomentar el turismo de naturaleza en la provincia.