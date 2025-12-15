¿A qué ha destinado Alcoy 125.000 euros en el polígono Cotes Altes?

El Ayuntamiento de Alcoy está finalizando diferentes actuaciones de mejora en los polígonos industriales de la ciudad por un valor cercano al millón de euros.

Así lo ha anunciado la concejal de Industria, Elisa Guillem, quien ha visitado las obras realizadas en Cotes Altes, con una inversión que ronda los 125.000 euros en este parque empresarial durante 2025. Estas obras se enmarcan dentro del conjunto de actuaciones impulsadas con el apoyo de las ayudas del IVACE.

En concreto, en esta área industrial destaca la instalación de un parking con pérgola fotovoltaica con una inversión de más de 50.000 euros. La actuación está orientada a potenciar la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental y en total se generarán unos 28.500 kWh anuales, con una potencia pico de 21 kW.

Segunda fase

Además, se ha actuado para mejorar el Camí Talecons, con una inversión alrededor de los 55.000 euros el 2025. En concreto, se ha mejorado el pavimento, y estas obras tendrán una segunda fase el 2026 en que se actuará en el alcantarillado. Así, se incrementa la seguridad, la funcionalidad y la calidad de las infraestructuras de la zona.

Por último, se está completando la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos, con una inversión de 20.700 euros, que contribuye a fomentar la movilidad sostenible y a mejorar los servicios disponibles en el polígono.

Elisa Guillem ha explicado que “estas intervenciones forman parte de un plan global de mejora de los polígonos industriales alcoyanos”, y destaca que “reafirmamos nuestro compromiso con la industria, impulsando la modernización de las infraestructuras para mejorar su competitividad”.