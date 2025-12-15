Recta final de las millonarias obras para renaturalizar Alcoy

Las millonarias obras de renaturalización de Alcoy entran en su recta final. Representantes de la Fundación Biodiversidad visitaron Alcoy el pasado viernes para conocer de primera mano el estado de ejecución del proyecto AlcoiBioUp!, que se acerca a su terminación, según ha explicado este lunes desde el Ayuntamiento.

La visita, en la que estuvieron acompañados por técnicos de la concejalía de Medio Ambiente, permitió recorrer algunos de los principales puntos en los que se está actuando dentro de esta ambiciosa estrategia de renaturalización urbana, con el objetivo de comprobar las técnicas empleadas para la erradicación de especies invasoras y valorar las previsiones de evolución del proyecto en términos de fomento de la biodiversidad.

Representantes de la Fundación Biodiversidad durante su visita a las obras de renaturalización de Alcoy / INFORMACIÓN

AlcoiBioUp! es una de las mayores intervenciones de renaturalización urbana realizadas en el municipio y contempla 13 actuaciones en diferentes zonas verdes de la ciudad, así como la plantación de cerca de 30.000 ejemplares entre árboles, arbustos y plantas autóctonas en barrancos, riberas, parques urbanos y zonas periurbanas. Todo con un coste de 3,5 millones de euros.

Estamos actuando en espacios degradados, de gran sensibilidad ambiental y con muchas dificultades de acceso, para devolverles su funcionalidad ecológica y reconectarlos con la infraestructura verde y azul de la ciudad Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

El proyecto, que tiene como objetivos contribuir a mejorar la conectividad ecológica, la resiliencia frente al cambio climático y la calidad de vida de la ciudadanía, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Rasgos diferenciadores

Durante el recorrido de este viernes se puso el foco en uno de los elementos más diferenciadores de AlcoiBioUp!: la complejidad de las actuaciones derivada de la singular orografía del municipio y del propio ámbito de intervención, localizado en zonas barrancosas y próximas a los cauces de los ríos, con accesos difíciles y condicionantes ambientales muy específicos.

En este contexto, se analizaron los trabajos realizados para la eliminación de especies invasoras altamente extendidas y la posterior restauración ecológica mediante la plantación de arbolado y vegetación autóctona, así como las actuaciones orientadas a favorecer la recuperación de la fauna asociada a estos ecosistemas.

Otro momento de la visita a Alcoy / INFORMACIÓN

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, destaca que “AlcoiBioUp! es un proyecto técnicamente muy exigente, pero precisamente ahí radica su valor. Estamos actuando en espacios degradados, de gran sensibilidad ambiental y con muchas dificultades de acceso, para devolverles su funcionalidad ecológica y reconectarlos con la infraestructura verde y azul de la ciudad”.

Llopis subraya que la estrategia “no se limita a plantar árboles, sino que aborda de manera integral la restauración de barrancos y riberas, la eliminación de invasoras y la reintroducción de especies propias de nuestros ecosistemas”.

Más subvenciones

Tras la visita, también se valoró de forma positiva la posibilidad de optar a futuras convocatorias de financiación para ampliar las actuaciones a otros tramos de los ríos que han quedado fuera del ámbito actual del proyecto.

“La experiencia acumulada y los resultados que ya estamos viendo nos animan a seguir avanzando. Alcoy tiene un enorme potencial para continuar recuperando sus corredores fluviales y naturales, y queremos aprovechar este trabajo como base para nuevas fases”, ha señalado el edil.