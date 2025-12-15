La obra que va a complementar la inversión de 5,4 millones en un barrio de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha sacado a concurso la reurbanización del barrio Sagrado Corazón, una intervención clave enmarcada en los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta obra viene a complementar la actuación ya en marcha en esta zona, que consiste en la rehabilitación energética de 208 viviendas a través de fondos europeos.

Este proyecto de reurbanización, financiado al 100% por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto base de licitación de 351.489,34 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de enero de 2026, y una vez adjudicado, el plazo de ejecución de las obras será de cinco meses.

Los trabajos en los edificios del Sagrado Corazón arrancaron el mes pasado y se realizan de forma escalonada / Juani Ruz

La intervención se centra en la regeneración urbana de los espacios adyacentes a los edificios residenciales del barrio, una zona delimitada por las calles Pare Poveda, Jaume Roig, Escultor Ridaura y la avenida de Andalusia, atravesada por la calle Periodista Juli Puig.

Accesibilidad

El objetivo principal es resolver los problemas de accesibilidad existentes debido a los desniveles del terreno, garantizando itinerarios seguros y cómodos para los peatones desde la vía pública hasta los portales de las viviendas, según han explicado este lunes desde el Ayuntamiento.

Las obras consistirán en la adecuación de desniveles mediante la construcción de rampas y plataformas que eliminarán las barreras arquitectónicas actuales. Además, se renovará el pavimento de las aceras y las zonas de tránsito peatonal, instalando también nuevos elementos de cerrajería, como barandillas y pasamanos, para aumentar la seguridad en los desplazamientos.

La importancia de estas obras reside en la mejora de la calidad de vida al barrio, puesto que no solo mejoran la estética y la funcionalidad de las calles, sino que garantizan el derecho del vecindario a disfrutar de un entorno accesible y seguro Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

El proyecto también contempla la mejora de la calidad del espacio urbano con la dotación de nuevo mobiliario, incluyendo bancos y papeleras, y la creación de zonas de sombra mediante la plantación de arbolado con especies de bajo mantenimiento, generando así nuevos espacios de estancia y convivencia para el vecindario. A nivel de infraestructuras, se ejecutará un nuevo colector para la recogida de aguas pluviales, mejorando el drenaje de la zona y conectándolo a la red municipal existente.

Estética y funcionalidad

La regidora de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado la relevancia de esta actuación: "La importancia de estas obras reside en la mejora de la calidad de vida al barrio, puesto que no solo mejoran la estética y la funcionalidad de las calles, sino que garantizan el derecho del vecindario a disfrutar de un entorno accesible y seguro".

Otra imagen de las obras, este lunes / Juani Ruz

Así mismo, Moltó ha subrayado que "estas obras se podrán llevar a cabo gracias a la capacidad del Ayuntamiento para captar fondos europeos que están contribuyendo de una forma fundamental para transformar nuestra ciudad".

Esta reurbanización se alinea con las actuaciones de rehabilitación de edificios que ya se están llevando a cabo en la zona, financiadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y cuenta con el apoyo técnico del Ayuntamiento de Alcoy y la necesaria colaboración de las comunidades de vecinos. Con esta licitación, "la administración local da un paso más en la regeneración de los barrios, priorizando la accesibilidad universal y la sostenibilidad urbana".