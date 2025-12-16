El Ayuntamiento de Alcoy desconocía que la grabación en el cementerio era para una serie porno

El Ayuntamiento de Alcoy no sabía que las escenas que autorizó grabar a una productora en el cementerio de San Antonio Abad, en las que no aparece sexo, eran para una serie porno. La solicitud presentada por la productora, que está radicada en Alicante y se dedica a todo tipo de temas, no se recoge en ningún momento que las escenas que se grabaron fueran a incluirse en una serie porno gay, según ha podido comprobar INFORMACIÓN, que ha tenido acceso a la petición.

En una de las escenas aparece un joven sentado en el mausoleo de Camilo Sesto, y se le acerca otro. Y hay otras dos tomas de los protagonistas entrando y saliendo del camposanto, sin ninguna imagen que haga pensar que se trata de una producción porno, al menos en el minuto y medio promocional de este capítulo, que se enmarca en la tercera temporada de una serie sobre universitarios.

El mausoleo de Camilo Sesto aparece en la serie, tal y como se aprecia en esta imagen / INFORMACIÓN

En el escrito donde se solicita el permiso para la grabación, que se llevó a cabo hace un año, el 11 de diciembre de 2024, se concreta que la grabación, que se alargará durante una hora, es para una serie web de youtube, citando los nombres del director, productor ejecutivo, director de producción, dirección de fotografía y los dos actores principales.

Sinopsis sin rastro de sexo

Y facilita una sinopsis del capítulo para el que se van a grabar las escenas del cementerio, donde no hay nada que haga pensar en que se trata de una producción pornográfica: "Danny visita la tumba de su pareja, en un momento de introspección profunda y desoladora. Mientras reflexiona sobre su pérdida, aparece Robby, un joven desconocido que accidentalmente llega al lugar buscando orientación".

Y prosigue señalando que "la irrupción inesperada de Robby rompe la burbuja de dolor de Danny, marcando el inicio de una interacción incómoda pero significativa. A pesar de la resistencia inicial de Danny, quien aún se encuentra atrapado en su duelo, Robby aporta una chispa de curiosidad y humanidad al sombrío escenario, abriendo la puerta a una posible conexión en el futuro. La escena establece un contraste entre la oscuridad del pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo".

Así, la productora específica en su solicitud que "se grabará una toma en la que el actor camina por una de las calles del cementerio, y luego otra en la que está sentado en un banco frente a una de las tumbas. En ningún caso se mostrarán en la escena los nombres de ninguna de las lápidas. La grabación se realizará en aproximadamente 60 minutos".

Otra imagen del cementerio que sale en la serie porno / INFORMACIÓN

El problema es que el mausoleo de Camilo Sesto es icónico, donde reposan sus restos desde hace tres meses, por lo que se identifica fácilmente.

Del mismo modo se concreta que el estreno de la producción será el 1 de marzo de 2025.

Polémica

El PP ha denunciado este martes que "es absolutamente lamentable y reprobable que el gobierno municipal de Toni Francés haya permitido la grabación de una película para adultos en el cementerio municipal, en la que ha acusado al equipo de gobierno de autorizar".

Algo que ha negado de plano el Consistorio, asegurando que no se ha autorizado la grabación de escenas pornográficas en el camposanto, sino que la Film Office tramitó una solicitud sin contenido explícito, en la que no aparecía ninguna referencia a contenido pornográfico.

De cualquier forma, el ejecutivo ha anunciado que se reforzará la futura ordenanza para impedir producciones que "vulneren la dignidad y el respeto patrimonial", lo que evitaría que esto se pudiera volver a repetir.