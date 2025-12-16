Este el dispositivo frente al consumo de alcohol y drogas al volante que se activa en Alcoy la semana previa a Navidad

El Ayuntamiento de Alcoy, a través de la concejalía de Seguridad y la Policía Local, se ha sumado a la campaña especial de vigilancia y control enfocada a evitar el consumo de alcohol y drogas al volante lanzada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta iniciativa, que se desarrollará principalmente durante esta semana y hasta el domingo 21 de diciembre, intensificará los controles para detectar a conductores irresponsables. El objetivo principal es concienciar y prevenir la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, especialmente en unos días donde las celebraciones y los desplazamientos se multiplican, así como sancionar aquellas conductas que incumplan la normativa.

Un control de la Policía Local de Alcoy. / INFORMACIÓN

Durante toda la semana, y con mayor intensidad de cara al fin de semana, los agentes de la Policía Local de Alcoy establecerán puntos de control estratégicos en la ciudad, focalizándose en las vías convencionales que registran un mayor índice de siniestralidad.

La presencia policial busca detectar y retirar de la circulación a aquellos conductores que ponen en riesgo la seguridad vial, dando continuidad a la estrategia de prevención constante del municipio.

La presente campaña es esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que ponen en peligro la seguridad de la circulación, así como su propia vida y la del resto de usuarios Raül Llopis — Concejal de Seguridad de Alcoy

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha destacado la importancia de estas acciones para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. En relación con la nueva actuación, Llopis ha señalado que "la presente campaña de vigilancia y control es esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que ponen en peligro la seguridad de la circulación, así como su propia vida y la del resto de usuarios de las vías".

Esta actuación da continuidad al esfuerzo continuado del Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial, que ya se hizo patente con la reciente campaña de control de furgonetas realizada entre el 24 y el 30 de noviembre. En aquella ocasión, coincidiendo con la semana del 'Black Friday' y el aumento del volumen de paquetería, la Policía Local reforzó la vigilancia en zonas comerciales y polígonos para controlar factores de riesgo como el exceso de velocidad, la carga, la documentación y las deficiencias técnicas