Meteorología
Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes
Los principales precipitaciones se han registrado hasta las 12:00 horas en Villena, con 23,3 litros, Tabarca con 23,2 y Salinas y Novelda con 21,2, y el aviso se mantiene activo hasta las 18:00 horas salvo en el litoral norte, que se prolongará hasta la medianoche
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Alicante, por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Así, tras el paso de la borrasca Emilia, se ha formado ahora un nuevo frente en la península que se desplaza hacia el sureste, que ha dejado este martes hasta las 12:00 horas precipitaciones en el interior de la provincia, sobre todo en el Alto y Medio Vinalopó, así como en algunos puntos del litoral.
Según la red de estaciones de Avamet, en Villena se han contabilizado 23,3 litros, seguida de Tabarca con 23,2 y Salinas y Novelda con 21,2. También destacan los 21 litros de Castalla, 20,8 en Aspe, 19,8 en La Vila Joiosa, 18,6 en Confrides y 18,2 en Sella.
El aviso amarillo se desactiva a las 18:00 horas salvo en el litoral norte, que comprende las comarcas de la Marina Alta, El Comtat y norte de la Marina Baixa, donde se prolongará hasta la medianoche, por lo que es en esa zona donde se pueden registrar por la tarde las principales precipitaciones. Y para el miércoles hay activado aviso amarillo de nuevo en el litoral norte, de 10:00 a 12:00 horas.
Así, tras la borrasca Emilia, se va a mantener durante esta semana la inestabilidad, con riesgo de lluvias casi todos los días. Así, para este martes la previsión de Aemet es de cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos moderados, que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, con tendencia a cesar por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable.
Para el miércoles se espera cielo nuboso, con chubascos débiles a moderados, que pueden ir acompañados de tormenta y ser puntualmente fuertes en el litoral norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento del este rolando por la mañana a noreste moderado en el litoral; en el resto viento de noreste flojo.
Noticia en elaboración
