Alcoy estudia denunciar a la productora de la serie porno que grabó imágenes de recurso en el cementerio

La serie porno gay que ha grabado en el cementerio de Alcoy escenas de recurso sin sexo puede acabar en el juzgado.

El Ayuntamiento estudia emprender acciones legales contra la productora alicantina The Treasure Company tras constatar que recursos audiovisuales tomados en el cementerio San Antonio Abad, entre ellos del mausoleo de Camilo Sesto, han sido utilizados posteriormente en una película de contenido pornográfico, "sin conocimiento ni autorización municipal".

El Ayuntamiento considera que la empresa ocultó información relevante en su solicitud de grabación en el camposanto, por lo que estudia medidas legales

Este medio ha tratado sin éxito de contactar en reiteradas ocasiones con la productora, cuya web aparece este miércoles "en mantenimiento", pese a que ayer sí que estaba operativa y en ella no había rastro de que se dedicara, entre otras cosas, a la temática porno.

Desde el gobierno municipal han subrayado que en ningún momento se solicitó ni se autorizó la grabación de ningún producto audiovisual destinado al público adulto, ni tampoco se grabaron escenas de carácter sexual o pornográfico en el cementerio.

Youtube prohíbe en contenido adulto

Así, "la productora firmó una declaración responsable, documento obligatorio para este tipo de permisos, en la que se exige detallar la sinopsis, el tipo de contenido y los canales de difusión de las imágenes. En dicha declaración, la empresa indicó que se trataba de tomas de carácter introspectivo y de duelo para una 'webserie' que se difundiría en Youtube, una plataforma que, además, prohíbe expresamente la difusión de contenido para adultos, lo que hacía imposible prever el uso final que se ha dado a dichas imágenes".

Una imagen de la serie rodada en el cementerio de Alicante / INFORMACIÓN

Así mismo, "la productora presenta en su propia página web trabajos para fincas vitivinícolas o para la Diputación de Alicante, sin que figure ningún contenido que pudiera hacer sospechar un uso distinto al declarado", ha manifestado el Ayuntamiento y pudo comprobar INFORMACIÓN el martes.

Se llegará hasta el final para depurar responsabilidades y estudiar todas las acciones legales que estén al alcance del Consistorio Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

"No obstante, según se ha conocido posteriormente, entre los servicios que ofrece la empresa se encuentra la grabación de recursos de contexto que posteriormente vende a terceras productoras, circunstancia que no fue comunicada en ningún momento al Ayuntamiento. Esta forma de proceder evidencia, según el gobierno municipal, un claro interés por ocultar información relevante, por lo que se están analizando las posibles vías legales a adoptar", han destacado desde el ejecutivo municipal.

Ordenanza en elaboración

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha asegurado que “se llegará hasta el final para depurar responsabilidades y estudiar todas las acciones legales que estén al alcance del Consistorio”. Zamorano ha explicado además que, con independencia de este caso concreto, el Ayuntamiento aprovechará la aprobación de la nueva ordenanza reguladora de rodajes y producciones audiovisuales para reforzar y blindar las garantías, especialmente en espacios sensibles y de alto valor patrimonial, con el fin de impedir cualquier uso fraudulento o engañoso de las autorizaciones concedidas.

Polémica política

La concejal ha sido especialmente contundente al condenar la utilización política de este asunto, después de que el PP fuera el que denunciara este contenido y acusara al Ayuntamiento de permitirlo: “Lo que resulta absolutamente inaceptable es que el Partido Popular esté utilizando este engaño para ensuciar la imagen de Alcoy a nivel nacional, dañar la reputación de nuestro cementerio municipal y manchar la memoria y la figura de Camilo Sesto. No todo vale en política, y menos aún cuando se juega con el prestigio de la ciudad y con espacios y personas que merecen respeto”.

Desde el Gobierno municipal se insiste en que la Alcoy Film Office tramitó una solicitud que no contenía ningún elemento explícito ni indicio de un uso indebido, tal y como ha podido comprobar este medio en la solicitud formulada por la mercantil. Y se recalca el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de la dignidad de los espacios públicos, del patrimonio histórico y de la imagen de Alcoy.