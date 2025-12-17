¿Por qué Alcoy cambia la distribución de la población atendida por Servicios Sociales?

Alcoy redistribuye la población atendida por Servicios sociales para "garantizar una respuesta más ágil y cercana". El Ayuntamiento ha diseñado una nueva distribución de la población atendida por los Servicios Sociales municipales con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar una atención más equitativa y eficiente, según ha informado este miércoles su concejal de Políticas Inclusivas, Aroa Mira.

Esta reorganización responde a la necesidad de equilibrar la carga de trabajo de los equipos profesionales y asegurar que toda la ciudadanía, independientemente de su barrio de residencia, tenga acceso a los servicios en igualdad de condiciones y con la máxima celeridad. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2026, permitirá corregir los desequilibrios existentes en la actualidad entre los tres puntos de atención de la ciudad.

Mira ha dado conocer estos cambios en una rueda de prensa en el Consistorio. Y es que hasta ahora existía una disparidad significativa en el volumen de población asignada a cada centro, lo que generaba situaciones de desigualdad en la presión asistencial.

Al equilibrar la población entre los tres centros, no solo mejoramos las condiciones de trabajo de los equipos técnicos, sino que garantizamos que la atención sea más rápida y personalizada Aroa Mira — Concejal de Políticas Inclusivas

Mientras que el Centro de Atención 01 atendía a poco más de 13.000 habitantes, los Centros 02 y 03 superaban las 25.000 personas asignadas cada uno. Con la nueva propuesta, basada en datos del departamento de Estadística, se consigue una ratio mucho más homogénea, situando los tres centros en una horquilla de entre 20.000 y 21.000 habitantes aproximadamente, un hecho clave dado que todos los centros cuentan con el mismo número de profesionales en sus equipos de intervención.

Así se realiza la redistribución

La reestructuración implica cambios en la asignación de los barrios y partidas rurales a los diferentes espacios municipales. El Centro de Atención 01, situado en El Camí 40, asumirá una mayor carga poblacional. Este centro atenderá al vecindario de los barrios del Centre, la Zona Alta y el Viaducte (distritos 1 y 2), así como Batoi, Els Clots y el carrer Oliver. También se incluyen el carrer Isabel II, el Camí Vell de Batoi y una parte específica del carrer Santa Rosa (los números impares a partir del 45 y los pares a partir del 52). Asimismo, dará servicio a los diseminados de Rambla Alta, Rambla Baixa, Font Roja, Regadiu, Estepar y Riquer Alt.

Por su parte, el Centro de Atención 02, situado en el Centre Social de la Zona Nord, mantendrá su área de influencia principal en toda la Zona Nord (distritos 7 y 8). Además, incorporará una parte del barrio del Eixample (correspondiente a una sección del distrito 6), concretamente la zona delimitada desde el carrer Anselm Aracil hacia la Zona Nord. En cuanto a las zonas rurales, este centro atenderá a los residentes de Sol i Camp, Serelles y Cases del Salt.

Un momento de la rueda de prensa de Aroa Mira / INFORMACIÓN

Finalmente, el Centro de Atención 03, ubicado en el carrer Isabel La Catòlica, continuará atendiendo la mayor parte del barrio de Santa Rosa (distritos 3 y 4, excepto los tramos asignados a la zona 01) y el resto del barrio del Eixample (distrito 5 y parte del 6), cubriendo así la zona que se extiende hacia el centro de la ciudad. Los diseminados asignados a este centro serán Montesol, Baradello, el Sergent y Barxell.

Proximidad y distribución justa

Esta modificación se alinea con el decreto del Consell que regula el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, el cual establece la necesidad de garantizar la proximidad y una distribución justa de los recursos. Para facilitar la transición, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa que incluirá el buzoneo de cartas a los domicilios afectados, reuniones con las asociaciones de vecinos y comunicaciones a través de los canales oficiales, asegurando que toda la ciudadanía conozca su centro de referencia antes de la fecha de inicio.

La concejala de Políticas Inclusivas ha subrayado la relevancia de esta gestión para el bienestar colectivo: "Esta reorganización es fundamental para ofrecer el servicio público de calidad que la ciudadanía merece. Al equilibrar la población entre los tres centros, no solo mejoramos las condiciones de trabajo de los equipos técnicos, sino que garantizamos que la atención sea más rápida y personalizada. Se trata de poner los recursos de la administración al servicio de las personas de la manera más eficiente posible, asegurando que la atención social sea cercana y accesible para todos los alcoyanos y alcoyanas".