¿Dónde viven? ¿Por qué Alcoy? Radiografía a los estudiantes del primer curso de la UPV

El 66 % de los estudiantes de primer curso del Campus de Alcoy de la UPV vive en pisos compartidos; el 38 % se mueve en coche por la ciudad; el 30,7 % eligió el Campus de Alcoy por el prestigio de la marca UPV y sus titulaciones; y el 18,2% valoró positivamente la calidad de vida en Alcoy y el menor coste del alojamiento.

El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha realizado un estudio entre el estudiantado de primer curso de los ocho grados y tres dobles grados que se imparten en este centro. La encuesta se llevó a cabo durante las primeras semanas de clase y ha contado con una muestra de 537 estudiantes, lo que permite obtener una radiografía bastante precisa del perfil del estudiantado de nuevo ingreso, según han informado este miércoles desde la UPV.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que el 66,1 % del alumnado vive en pisos compartidos, lo que confirma el peso de este tipo de alojamiento como fórmula habitual entre el estudiantado. El 9,5 % reside en el Colegio Mayor Ovidi Montllor, mientras que el 9,7 % son estudiantes alcoyanos que viven en sus domicilios familiares. Otro 9,9 % se desplaza a diario desde sus municipios de origen.

Razones de la elección del Campus de Alcoy / INFORMACIÓN

En cuanto al medio de transporte utilizado, el 38 % se mueve por Alcoy en coche, ya sea propio o familiar. Le sigue el autobús, utilizado por el 31,1 %, mientras que el 14,7 % emplea el coche compartido. El 10,4 % utiliza aplicaciones como BlaBlaCar u otras similares.

Elección del Campus de Alcoy

El informe destaca que el 30,7 % del estudiantado eligió el Campus de Alcoy por el prestigio de la marca UPV y sus titulaciones. El 20,7 % lo hizo al no acceder a su primera opción, y el 18,2 % valoró positivamente la calidad de vida en Alcoy y el menor coste del alojamiento.

El boca-oreja sigue siendo clave, ya que el 11,2 % llegó por recomendación directa de antiguos estudiantes. Un 9,1 % lo hizo por la proximidad a su lugar de residencia, y un 6,1 % se decidió por la calidad e idoneidad de las titulaciones ofertadas. Por último, un 1 % valoró especialmente las salidas profesionales que ofrece la formación en este campus.

Perfil académico y procedencia

La mayoría del estudiantado de nuevo ingreso procede de Bachillerato (82,7 %), mientras que un 17,3 % accede desde ciclos de Formación Profesional. Dentro del grupo que cursó Bachillerato, el 71,9 % proviene de institutos públicos y el 25,5 % de centros concertados o privados.

Gráfico sobre la elección del campus y cómo lo conocieron / INFORMACIÓN

En cuanto a la edad, el 65,7 % del alumnado tiene 18 años, lo que indica una entrada directa desde estudios preuniversitarios. El 68,2 % son hombres y el 40 % mujeres, lo que evidencia el reto de seguir avanzando en paridad en estudios universitarios técnicos.

Solo el 11 % del alumnado de primer curso compagina sus estudios con un empleo, principalmente a tiempo parcial.

Cómo conocieron el Campus

El 51 % afirma haber conocido el campus a través de familiares, amistades o antiguos estudiantes, mientras que un 16,6 % lo descubrió mediante campañas publicitarias y redes sociales. El 8,4 % tomó la decisión tras asistir a la jornada de puertas abiertas que se celebra anualmente en abril. El resto llegó por otras vías como ferias educativas, concursos o talleres impartidos por el equipo del Área de Comunicación del Campus en centros de Secundaria.

Redes Sociales

En cuanto al seguimiento en redes sociales, predominan claramente Instagram y TikTok, mientras que Facebook apenas alcanza el 1% de uso entre el estudiantado encuestado.