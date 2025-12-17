¿Blanca Navidad? Esta es la previsión para la próxima semana en la provincia de Alicante

La inestabilidad meteorológica que viene registrando la provincia de Alicante va a tener continuidad la próxima semana. E incluso podría dejar en las cumbres alguna precipitación en forma de nieve, aunque no sería de entidad.

El riesgo de lluvias va a descender en las próximas horas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo en el litoral norte desde las 12:00 de este miércoles hasta las 7:00 horas del jueves. Y entre el domingo y el lunes entrará una bolsa de aire frío que hará bajar el mercurio y podría traer precipitaciones para la semana de navidad, aunque no serían abundantes.

La semana de Navidad va a estar revuelta con frentes que van a ir entrando desde el Atlántico, con poca lluvia pero veremos nubosidad en el cielo Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, por ejemplo para el lunes y martes las temperaturas en Alicante capital se sitúa entre los 8 y los 16 grados, en Villena de 0 a 10 grados. Y con riesgo de lluvia, por ahora no muy elevado, que podría ser en forma de nieve por encima de los 900 metros, aunque todavía faltan días y la previsión que refleja la Aemet puede variar.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado respecto al inicio de esta semana que la entrada de otra bolsa de aire frío reactivó la borrasca Emilia, lo que ha dado lugar a las lluvias de estos días. Y ha señalado que "la situación ya está en el tramo final y a partir del mediodía de este miércoles veremos incluso el sol".

Elche encadena otro día pasado por agua bajo los efectos de la borrasca Emilia / Héctor Fuentes

Así, ha apuntado que ha sido "un buen episodio de lluvias. No ha caído con torrencialidad y se han ido acumulando cantidades significativas para la provincia de Alicante. Y eso es bueno, ya que ha humedecido el suelo y ha evitado algún riego". Y es que, según Avamet, la jornada del martes fue la más lluviosa del año en puntos del Vinalopó. Villena y Novelda por ejemplo registraron 30 litros por metro cuadrado.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha señalado que tras esta borrasca se da paso a partir de este miércoles a "dos o tres días así de tranquilidad atmosférica, pero no se termina de tranquilizar del todo. De nuevo para el domingo lunes entraría otra bolsa de aire frío y lluvias".

Eso sí, ha señalado que son borrascas que vienen del oeste peninsular, sin entrada de levante, aire marítimo que suele ser el que más precipitaciones deja en el litoral mediterráneo. Por ello "es lo que nos pueda llover de algún frente un poco más activo desde el Atlántico".

De esta forma "a partir del lunes seguirá el ambiente así inestable y nuboso, lluvioso, a ratos, pero poca cosa. Eso a partir de del lunes", por lo que "la semana de Navidad va a estar revuelta con estos frentes que van a ir entrando, con poca lluvia pero veremos nubosidad en el cielo".

La lluvia provocó que el río Vinalopó viniera muy cargado a su paso por Elche / Héctor Fuentes

Precipitaciones de este miércoles

En cuanto a las lluvias de este miércoles, según Avamet hasta las 13:00 horas los mayores acumulados han sido en Torrevieja 29 litros por metros cuadrado, en Alfafara con 26, Finestrat con 18,8, Alicante con 10.6 y Rojales con 10,2 litros.