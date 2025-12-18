Este es el balance de 2025 que hace Compromís de su gestión en Alcoy

Compromís Alcoy ha hecho balance de su acción al gobierno municipal durante el 2025, un año marcado por el “trabajo constante para construir un Alcoy con más oportunidades, más dinamismo económico y cultural y con servicios públicos fuertes y de calidad”, todo esto en un “contexto de recortes por parte otras administraciones”.

Desde la formación han mostrado este miércoles su satisfacción con la tarea realizada, con proyectos vinculados al ámbito económico, la cultura y los derechos sociales. Han destacado que están “apostando para trabajar por la ciudad y así lo demuestran los proyectos que se están haciendo realidad, como el nuevo acceso a polígono Santiago Payà o el consultorio de la Zona Alta, que ya es propiedad del Ayuntamiento”.

El vicealcalde de la ciudad, Àlex Cerradelo, ha explicado que “uno de los ejes centrales para Compromís es hacer de Alcoy una ciudad con más oportunidades”. Así, los últimos años los datos económicos han mejorado y, por ejemplo, Cerradelo ha destacado que “actualmente tenemos 17.783 personas cotizando, la cifra más alta de los últimos 17 años”.

Compromís apuesta por la innovación, la creatividad y el conocimiento para crear trabajo de calidad Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y portavoz de Compromís

En este sentido, desde la formación han apostado por “la innovación, la creatividad y el conocimiento para crear trabajo de calidad” con proyectos como "Dènou, la Setmana del Disseny". La regidora Elisa Guillem, desde Industria, también ha destacado Techviu, el Hub de Innovación Tecnológica y Creativa, pensado para “fijar y atraer talento e impulsar el tejido industrial alcoyano con nuevas perspectivas”. Y todo “trabajando junto en la UPV y la EASD, como motores de talento en Alcoy”.

Industrias

Al mismo tiempo, Compromís ha reforzado la apuesta por las áreas industriales y, después de 13 años han iniciado las obras del nuevo acceso a Santiago Payà. También, han convertido todos los polígonos en Entidades de Gestión y Modernización (EGM) y, en total, en 2025 se ha hecho una inversión de un millón de euros en mejoras de infraestructuras y servicios. Esta estrategia se ha complementado con el aumento de la presencia de Alcoy en ferias internacionales, para abrir nuevos mercados y oportunidades a las empresas locales.

"Todo este trabajo se ha llevado a cabo a pesar de los recortes de la Generalitat Valenciana, como la disminución de las ayudas del Ivace o de programas de ocupación como Avalem Jóvenes y Etrame, que afectan directamente al desarrollo económico y a la inserción laboral".

El trabajo en las áreas industriales se ha llevado a cabo a pesar de los recortes de la Generalitat Valenciana Elisa Guillem — Concejal de Industria de Compromís

En cuanto al comercio local, Compromís Alcoy "ha impulsado medidas para protegerlo y dinamizarlo, como los bonos joven mercado, que han servido como alternativa frente al recorte de 600.000 euros por parte de Diputación en ayudas de los Buenos Consumo". Cerradelo ha explicado que las acciones se han consensuado con el sector a través de la Mesa de Comercio, “reforzando una manera de gobernar basada en la participación y el diálogo constante con los agentes implicados”.

Dinamismo

El dinamismo cultural ha sido otro pilar fundamental, con la consolidación de iniciativas como el Sound Jordi. La regidora de Cultura, Elisa Guillem, ha destacado que “Alcoy merece este tipo de conciertos en gran formato” y sobre las recientes críticas del PP a este festival ha afirmado que “desde Compromís ya estamos trabajando en el *Sound Jordi 2026”.

Un momento de la rueda de prensa para hacer balance de 2025 / INFORMACIÓN

Otro aspecto cultural importante ha sido el Año Isabel-Clara Simó, con mes de 15 actividades teatrales, literarias y artísticas. Cómo anunció Guillem la dedicatoria de una calle a la escritora, una reivindicación de Compromís, es "inminente".

Guillem ha recordado que están a la espera de noticias de conselleria sobre la inversión necesaria al Teatro Principal. En concreto, son necesarios 450.000 euros para la reforma del teatro y ha destacado que desde el gobierno “’se ha hecho el trabajo, ahora toca que Generalitat actúe”, en referencia en las actuaciones realizadas por la concejalía de Cultura por valor de 40.000 euros.

El regidor Carles Sansalvador, como regidor de Juventud, también ha querido reivindicar el aumento y la mejora de las actividades dirigidas a la juventud, y ha puesto de ejemplo la Game Party o Jugalcoi.

Servicios públicos

Otro asunto fundamental para Compromís ha sido la defensa y mejora de los servicios públicos. Y destacan el nuevo local para el consultorio de la Zona Alta, que ya es propiedad del Ayuntamiento. A este respeto, el regidor de Salud Pública, Carles Sansalvador, ha afirmado que “nos comprometimos con el vecindario y lo hemos hecho realidad”.

El PP quería eliminar el grado de Medicina de la UA, por suerte no lo consiguieron Carles Sansalvador — Concejal de Salud Pública de Compromís

También ha señalado la reciente conversión del Hospital en universitario “gracias al trabajo y presión de la ciudadanía”. Y ha afirmado que “el PP quería eliminar el grado de Medicina de la UA, por suerte no lo consiguieron”.

La educación pública es otro de los aspectos que han querido valorar desde la formación. Ya denunciaron los recortes en profesorado al inicio de curso y apoyaron a la huelga educativa de la semana pasada porque, en palabras de Cerradelo, “frente al gobierno autonómico del PP, nosotros defendemos nuestra educación”. Y ha insistido en la necesidad de agilizar las obras de IES Andreu Sempere.

Y también han hablado de la municipalización de servicios, mediante la empresa pública municipal. Cerradelo ha defendido que “este paso se ha hecho realidad con la presencia de Compromís en el gobierno local”.

Sostenibilidad

Y en cuanto a la sostenibilidad, Elisa Guillem ha puesto en valor las diferentes instalaciones de placas fotovoltaicas, tanto en el Museu Explora como en pérgolas ubicadas en parkings de los polígonos industriales. También, ha recordado que se está impulsando la primera Comunidad Energética Local vecinal de la ciudad, “un modelo por el que Compromís apuesta desde hace tiempo y que está haciéndose realidad”.

Vivienda y otros retos por el 2026

Para Compromís el 2026 se plantea como un año en que “hay que garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad en Alcoy”. En palabras del vicealcalde “hay que dar respuesta al aumento extremo de los precios del alquiler” y explica que la propuesta de Compromís pretende “resolver la falta de vivienda pública, principalmente movilizando las viviendas vacías y favoreciendo las rehabilitaciones”.

En este sentido, ha insistido en qué la Generalitat tiene que aplicar la Ley Estatal de Vivienda y que tienen que impulsar proyectos como el del Ambaixador Irles y el edificio de la avenida Juan Gil-Albert. Cerradelo ha pedido “ambición” y, por ejemplo, ha indicado que se convocará el Observatorio Municipal de Vivienda a principio de 2026.

También, ha destacado la importancia de proyectos necesarios en la ciudad como la peatonalización, la ampliación del Campus de Alcoy o el nuevo Plan Estructural. Y ha insistido en la oposición de Compromís a proyectos como el polígono industrial de La Canal, denominado Alcoi Sud, y la macroplanta fotovoltaica en la Vall de Polop.