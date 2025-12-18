El buen motivo por el que cierra el germen del museo de Camilo Sesto en Alcoy

El germen del museo de Camilo Sesto cierra para dar paso al que será un espacio emblemático dedicado al cantante. El Camilo Sesto Club de Alcoy ha anunciado que durante el mes de diciembre se llevarán a cabo las últimas visitas a su sede oficial, poniendo fin a casi ocho años de actividad ininterrumpida en este espacio dedicado a la memoria y legado artístico del artista alcoyano.

El motivo es la próxima apertura del Museo Camilo Sesto en un emblemático edificio en el número 44 de la calle El Camí que ha rehabilitado el Ayuntamiento, con una inversión total de más de un millón de euros. Allí se va a trasladar la colección de cerca de 1.000 objetos con la que cuentan los fans en el club, que se unirá a otro más de un millar de piezas de donaciones y otras fuentes.

Una imagen de la sede del Camilo Sesto Club de Alcoy / Juani Ruz

Desde su apertura, la sede ha acogido a más de 5.300 visitas procedentes de 23 países, convirtiéndose en un lugar de encuentro, recuerdo y homenaje para los admiradores del artista alcoyano. Durante estos años, la sede ha sido un punto de referencia cultural y emocional para quienes desean acercarse a la figura de Camilo Sesto.

En ocho años han venido más de 5.300 visitas de 23 países diferentes, lo que pone de manifiesto la dimensión universal y atemporal del legado de Camilo Sesto Gilberto Molina — Presidente del Camilo Sesto Club de Alcoy

En un comunicado el Camilo Sesto Club de Alcoy ha querido expresar su "agradecimiento a todos los visitantes, así como a las numerosas personas e instituciones que han mostrado su apoyo a lo largo de este tiempo. De manera especial, se quiere trasladar un reconocimiento muy significativo a la Música Primitiva de Alcoy, cuyo respaldo y colaboración han sido esenciales para el desarrollo y mantenimiento de este proyecto. Sin ellos, nada de esto habría sido posible".

Eso sí, aunque la sede cierre sus puertas al público, "el Camilo Sesto Club de Alcoy continuará trabajando en la difusión del legado musical y humano del artista, manteniendo su actividad a través de futuros proyectos y acciones culturales".

El presidente atiende una visita a la sede del club, que alberga un millar de piezas sobre Camilo Sesto / Juani Ruz

Su presidente, Gilberto Molina, ha explicado a INFORMACIÓN esta semana que "al club le quedaba muy poquitos días de visitas, de alegrías y de sentimientos". Y ha recordado sus inicios, donde el club surgió de una forma improvisada. "Yo tenía tocaba en la banda Primitiva y les pedí un cuartito para reunirnos, para tener nuestros proyectos, para lo que teníamos pendiente de la Alameda Camilo Sesto, el hijo predilecto de Alcoy, la medalla de oro de la ciudad".

Donaciones de fans

Y ha señalado que "teníamos aquí cuatro pósteres y poco a poco la gente que venía a vernos y a conocernos nos traía un detallito, que si un disco, que si un casete, que si una entrada, que si una foto con Camilo, y al final se ha convertido en un embrión de lo que será el futuro museo".

El presidente muestra algunas de las piezas / Juani Ruz

Molina ha recordado que "aquí vinimos con la idea de estar un año y medio o dos años y ya llevamos cerca de ocho, así que nosotros hemos cumplido con creces. Hemos hecho muy feliz a mucha gente y nosotros hemos sido muy felices con las visitas de la gente y la alegría con la que se van".

Y ha señalado que los miembros del club ha atendido "cuándo podemos, cuándo acabamos de trabajar y con cita previa, porque esto es amateur, sin ánimo de lucro, pero es un sitio donde han venido muchas personas, con muchas emociones, donde hemos estado muy a gusto y estamos muy orgullosos de ello".

La sede es todo un homenaje al artista alcoyano / Juani Ruz

Molina ha destacado que "han venido visitas no solo de América, donde Camilo Sesto es un referente indiscutible, sino también de lugares como Países Bajos, Suecia, Suiza, Noruega, Italia, Reino Unido, Portugal, Libia o Japón. Un dato que pone de manifiesto la dimensión universal y atemporal del legado de Camilo Sesto".

La colección

Molina ha explicado que en la sede "custodiamos más de 1.000 piezas museísticas, un valioso patrimonio que refleja la dimensión artística, humana e internacional de Camilo Sesto".

Y "entre los objetos más singulares se encuentra un chaleco que Camilo llevaba puesto y que le fue roto en pleno concierto en New Jersey en 2009, así como la proclamación oficial del Día de Camilo Sesto en el estado de Nevada (Estados Unidos), un reconocimiento institucional a su trayectoria. También conservamos un tocadiscos que perteneció al propio Camilo, donado personalmente al club en el año 2019".

Un visitante en la zona donde hay vinilos y casetes del artista / Juani Ruz

La colección musical es especialmente amplia y diversa. "Contamos con decenas de discos de vinilo, tanto de larga duración como sencillos. Algunos de estos singles son prácticamente desconocidos en España, ya que fueron editados exclusivamente para el mercado americano, con portadas diferentes y ediciones especiales. Asimismo, disponemos de sencillos de Los Botines, así como grabaciones de Camilo Sesto en alemán y portugués, testimonio de su proyección internacional".

También están presentes todos sus álbumes en formato casete, cartuchos de 8 pistas y una emotiva colección de entradas de conciertos donadas por sus propios fans, que forman parte de la memoria viva de su carrera. A ello se suman objetos personales y vinculados a la tradición local, como la bolsa y el gorro de la filà.

Juani Ruz

"El recorrido se completa con piezas artísticas de gran valor, como un busto de Camilo Sesto realizado por el escultor Manuel García Rey, además de diversas obras pictóricas firmadas por artistas como Beguer, Jordi Jordà, José Borrás, Ana Ruiz y el propio García Rey, que aportan una mirada artística y emocional a la figura del cantante", ha agregado el presidente del club.

"Todo este conjunto convierte la sede del club en un espacio único, cargado de historia, recuerdos y admiración hacia uno de los artistas más universales de nuestra música".

Así, en 2026 se espera que abra el museo, cuya rehabilitación se terminó hace meses y el pasado octubre se formalizó el contrato para la musealización de las instalaciones por cerca de 300.000 euros, con un plazo de cuatro meses. El concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis, ha explicado que "todavía no está decidida la fecha de apertura, Se está valorando cuál sería la más idónea".