Así es la transformación de tres calles del casco antiguo para la Zona de Bajas Emisiones de Alcoy

Las obras de repavimentación de la calle Joan Cantó de Alcoy y su entorno entran en su fase final. Esta actuación incluida dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) financiada con fondos europeos está transformando este ámbito del casco antiguo en un espacio más accesible, homogéneo y pensado para el disfrute de la ciudadanía. Y los trabajos está previsto que acaben antes de terminar el año.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, acompañado por la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, y personal técnico del Departamento de Arquitectura del Ayuntamiento, ha visitado esta semana la actuación coincidiendo con los trabajos de repavimentación de la calle Diego Fernando Montañés, uno de los últimos tramos pendientes.

La intervención permitirá culminar una profunda transformación urbana en este enclave del casco antiguo, apostando por un modelo de prioridad peatonal, accesible y coherente con el valor patrimonial del entorno.

Esta actuación supone un paso más en la transformación del casco antiguo hacia un espacio público de mayor calidad, pensado para las personas, donde se gana en accesibilidad, confort y coherencia urbana Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El proyecto ha convertido las calles Joan Cantó, Bartolomé J. Gallardo y Diego Fernando Montañés en viales de plataforma única, eliminando barreras entre acera y calzada y favoreciendo una movilidad más cómoda y segura para peatones.

El alcalde de Alcoy ha destacado que esta actuación “supone un paso más en la transformación del casco antiguo hacia un espacio público de mayor calidad, pensado para las personas, donde se gana en accesibilidad, confort y coherencia urbana”. Francés ha subrayado que “no se trata solo de renovar pavimentos, sino de construir una imagen de ciudad más ordenada y reconocible, con calles que invitan a pasear, a quedarse y a disfrutar del entorno”.

Integración

La actuación incorpora pavimentación de granito en diferentes formatos y tonalidades, una solución que aporta continuidad visual y durabilidad, al tiempo que respeta el carácter histórico del ámbito. Además, se han integrado elementos de mobiliario urbano y arbolado de pequeño porte en los tramos donde ha sido técnicamente viable, contribuyendo a humanizar el espacio y a mejorar la experiencia cotidiana de vecinos y visitantes.

En palabras del alcalde, “estas obras ayudan a reforzar una identidad urbanística homogénea en el casco antiguo, pero también a generar espacios más atractivos y amables, que favorecen la vida social, el comercio de proximidad y el disfrute del espacio público por parte de la ciudadanía”.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de regeneración urbana y fomento de la movilidad sostenible, con el objetivo de reducir el protagonismo del tráfico rodado y avanzar hacia una ciudad más habitable y cohesionada.

Las obras han sido adjudicadas por un importe de 470.163,83 euros a la empresa Pavasal y forman parte del programa de ayudas para municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.