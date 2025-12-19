La petición de Alcoy a las grandes superficies comerciales por la Cabalgata de Reyes

Adelantar el cierre comercial para facilitar la participación en la Cabalgata de Reyes Magos más antigua de España. El Ayuntamiento de Alcoy ha pedido a las grandes superficies que modifiquen sus horarios el 5 de enero.

La concejalía de Comercio ha informado este viernes que desde el departamento hace unas semanas se pusieron en contacto con las grandes superficies ubicadas en Alcoy para transmitirles las inquietudes sobre los horarios de apertura de esa jornada tan especial.

Es necesario conciliar la actividad económica con las tradiciones colectivas de Alcoi, y en especial de nuestra Navidad, que es un elemento distintivo de la ciudad que hay que preservar y en que hay que garantizar la máxima asistencia de las familias Àlex Cerradelo — Vicealcalde y concejal de Comercio de Alcoy

Concretamente, el vicealcalde y concejal de Comercio, Àlex Cerradelo, ha solicitado a los responsables de estos establecimientos que consideren la posibilidad de cerrar el día de la Cabalgata a las 19.00 horas, para permitir así la participación de todas las personas trabajadoras en este acto principal del Nadal Alcoià, que arranca a las 18:00 horas, y favorecer la conciliación familiar. Y es que en general el cierre de estas grandes superficies es a las 22:00 horas.

En la carta enviada a las grandes superficies, Cerradelo destaca la "importancia y tradición de la Cabalgata de Alcoi", así como la "masiva participación e implicación de la ciudadanía". Es por eso que el concejal ha instado a que se considere esta propuesta, la cual surge de las conversaciones que se ha mantenido con los trabajadores y trabajadoras.

Además, Cerradelo ha afirmado que "es necesario conciliar la actividad económica con las tradiciones colectivas de Alcoi, y en especial de nuestra Navidad, que es un elemento distintivo de la ciudad que hay que preservar y en que hay que garantizar la máxima asistencia de las familias".