Alcoy completa la constitución de las entidades que modernizarán los polígonos industriales

El pleno de Alcoy ha aprobado este viernes la constitución de las entidades de gestión y modernización (EGM) en los polígonos industriales de La Beniata y El Castellar, los dos últimos parques empresariales que quedaban por completar este trámite.

Así lo ha anunciado la edil de Industria, Elisa Guillem, después de que la pasada semana las asambleas de propietarios lo ratificaran. Guillem ha explicado que “de este modo, todas las áreas industriales de Alcoi serán EGM, después de Cotes Baixes, Cotes Altes y Santiago Payà-Sant Benet, que ya habían dado este paso. Lo que hacemos es mejorar la gestión de nuestras áreas industriales y la llegada de nuevas inversiones”.

Guillem ha señalado que el paso definitivo ha tenido lugar este viernes, cuando el pleno ha aprobado formalmente en sesión extraordinaria las dos EGM. Y en ambos casos por unanimidad. Y ha explicado que "lo que se pretende es promover las actuaciones necesarias de renovación, mejora y modernización de las equipaciones e infraestructuras".

De hecho, respecto a este asunto, ha destacado las últimas inversiones que se han realizado en los polígonos alcoyanos con ayudas del Ivace.

Otra imagen de la asamblea para la EGM del polígono de La Beniata de Alcoy / INFORMACIÓN

También afirma que "facilitaremos la comunicación entre la administración y el área industrial, permitiendo así que desde las industrias nos trasladen ágilmente las necesidades de la zona".

Y en definitiva, Elisa Guillem ha mostrado su "satisfacción por este paso hacia la mejora y la modernización de nuestra industria" y ha manifestado que "es una apuesta clara por nuestras áreas industriales y un hito importante para Alcoi, puesto que acabamos el 2025 con todas nuestras áreas industriales siendo EGM”.

Así mismo, ha agradecido “a todo el equipo técnico por su gran esfuerzo, al empresariado por su confianza y al resto de grupos políticos por su apoyo".