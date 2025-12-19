Imponen 185.000 euros a la Generalitat Valenciana por la muerte de un bebé tras el parto en Alcoy

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha impuesto una indemnización de 185.962,38 euros a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana por el fallecimiento de un bebé llamado Luca, en el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Luca falleció cinco días después del parto por una encefalopatía grave provocada por inadecuado seguimiento de la salud fetal.

Según la sentencia con fecha de 30 de septiembre de 2025 y contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo en el plazo de 30 días, la reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por los padres por un seguimiento del feto "no adecuado" está avalada tanto documentalmente como por los informes periciales de varios médicos y de la Comisión de Valoración del Daño Corporal como por los peritos.

El parto se produjo el 17 de diciembre de 2021 y cinco días más tarde, el 21, el bebé falleció a consecuencia de la encefalopatía grave sufrida. Asesorados por los letrados Clara Lozano e Isabel Bonilla, de Bley Abogados, los padres demandaron el 4 de mayo del año siguiente a la Conselleria de Sanidad por un montante cercano a los 200.000 euros pero la Administración autonómica desestimó la reclamación.

Ahora el alto tribunal valenciano ha aceptado tres de los cuatro conceptos reclamados por los padres por la muerte de Luca: la indemnización de 73.748,33 euros para cada progenitor, 18.437,08 euros de incremento por ser hijo único (el 25 por ciento más) y 1.064,80 de los servicios funerarios.

También añade 526,75 euros a los padres como sucesores de su hijo Luca por los cinco días de ingreso hospitalario entre el nacimiento y fallecimiento, todo lo cual eleva la cifra indemnizatoria a los referidos 185.962,38 euros, que deberán ser abonados además de los intereses desde la fecha de la reclamación administrativa.