Así es el mercado de la Escuela de Arte y Diseño de Alcoy
Un centenar de alumnos han ofrecido este viernes sus obras en el parque de La Glorieta
Un centenar de alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD) ha ofrecido este viernes sus obras dentro de un mercado que se ha celebrado en La Glorieta.
Esta iniciativa se viene celebrando todos los años por estas fechas, aunque se denominaba Mercado de Arte y Navidad, pero este año ha pasado a llamarse Mercado de Arte y Diseño, ya que principalmente los alumnos venden productos que han creado ellos mismos.
Así, en La Glorieta se han podido encontrar este viernes obras artesanales como pegatinas, llaveros, marcapáginas, libretas, bolsas, costura, joyería...
