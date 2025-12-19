Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el mercado de la Escuela de Arte y Diseño de Alcoy

Un centenar de alumnos han ofrecido este viernes sus obras en el parque de La Glorieta

Mercado de Arte y Diseño en la Glorieta de Alcoy

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Un centenar de alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD) ha ofrecido este viernes sus obras dentro de un mercado que se ha celebrado en La Glorieta.

Esta iniciativa se viene celebrando todos los años por estas fechas, aunque se denominaba Mercado de Arte y Navidad, pero este año ha pasado a llamarse Mercado de Arte y Diseño, ya que principalmente los alumnos venden productos que han creado ellos mismos.

Así, en La Glorieta se han podido encontrar este viernes obras artesanales como pegatinas, llaveros, marcapáginas, libretas, bolsas, costura, joyería...

