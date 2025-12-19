¿Por qué la Policía Local inmoviliza 40 patinetes en Alcoy?

Medio centenar de denuncias y 40 patinetes intervenidos en una semana en Alcoy. La concejalía de Seguridad y la Policía Local ha hecho balance de la última campaña intensiva de control y concienciación sobre el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que se ha alargado durante un mes y ha terminado recientemente.

Esta iniciativa, que ha combinado la labor pedagógica en colegios e institutos con controles policiales en puntos aleatorios de la ciudad, se ha saldado con resultados concretos que "evidencian el esfuerzo municipal por ordenar la circulación de este tipo de vehículos", según han explicado este viernes desde el Consistorio.

Cuatro patinetes intervenidos por la Policía Local de Alcoy / INFORMACIÓN

En total, los agentes han interpuesto 49 denuncias por diversas infracciones y han procedido a la inmovilización de 40 vehículos que no cumplían con los requisitos legales o de seguridad.

El objetivo principal de estas actuaciones ha sido doble: por un lado, concienciar a los usuarios sobre la responsabilidad que conlleva la conducción de estos vehículos y, por otro, sancionar aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y la convivencia con los peatones.

Principales infracciones

Los datos recogidos durante la campaña reflejan las principales infracciones detectadas en el casco urbano. De los 49 usuarios denunciados, 18 han sido sancionados por circular con patinetes no homologados por la Dirección General de Tráfico (DGT), mientras que 16 denuncias corresponden a casos de reincidencia por este mismo motivo.

Varios patinetes más intervenidos por la Policía Local / INFORMACIÓN

Así mismo, se ha sancionado a 6 conductores por circular por la acera, una conducta especialmente vigilada para proteger al peatón, y a otros 6 por utilizar vehículos que no reunían las características técnicas adecuadas para la circulación. También se han registrado 2 sanciones por circular dos personas en un mismo vehículo y una denuncia por no acreditar la titularidad del patinete.

Multas de hasta 500 euros por el uso indebido de los VMP La normativa municipal contempla multas de hasta 500 euros por el uso indebido de los patinetes y establece las principales normas de uso y circulación de los VMP. Además, a partir del 2 de enero es obligatorio contar con seguro. Entre las normas destacan las siguientes: • La edad mínima para su conducción es de 16 años, salvo los mayores de 15 años que obtengan el permiso de conducir AM. • Deben estar ocupados únicamente por el conductor. No se pueden llevar pasajeros. La sanción es de 200 euros, rebajable a 100 euros por pronto pago. • Es obligatorio el casco de protección. • Se deben conducir con la diligencia y precaución necesaria, sin entorpecer la circulación ni crear perjuicios ni molestias. • Queda prohibida su circulación por aceras y zonas peatonales. Deben usar preferentemente los carriles bicis. • Se prohíbe la utilización de dispositivos de telefonía móvil u otro sistema de comunicación durante su conducción, así como la utilización de casco o auriculares de reproducción de música. • Prohibido conducir con tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l en aire espirado, en caso de mayores de edad, ni con presencia de drogas en el organismo. Los menores de edad, la tasa de alcohol es 0. La sanción es la máxima, 500 euros. • En caso de llevar carga, debe llevarse de tal forma que no comprometa la estabilidad del vehículo. • Su circulación por la noche o en condiciones de baja visibilidad debe ser con prendas reflectantes y uso de alumbrado. • Su estacionamiento debe ser preferentemente en lugares habilitados para ello. Fuera de estos, su estacionamiento no debe obstaculizar el paso de peatones, vehículos ni zonas reservadas para otros usos. Queda prohibido su atado o sujeción en el mobiliario público.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha destacado la importancia de estas cifras como muestra de la actividad constante del cuerpo policial: "Es importante aportar datos veraces y demostrables como estos para desmontar la desinformación habitual que podemos ver a veces en vídeos por redes sociales o los bulos que aseguran que no se actúa con este tipo de vehículos. La realidad es que la Policía Local trabaja a diario para garantizar el cumplimiento de la normativa".

Llopis ha añadido que "valoramos la labor realizada por los agentes, ya que permite retirar de la circulación vehículos potencialmente peligrosos y educar a los conductores más jóvenes, buscando siempre el beneficio y la tranquilidad del conjunto de la ciudadanía".

Institutos y nueva campaña

Además de la acción sancionadora, la campaña ha incluido controles informativos en los accesos a los institutos, reforzando el mensaje preventivo entre el público más joven.

El Ayuntamiento ha confirmado que durante el año 2026 se dará continuidad a estos controles, con el fin de evitar accidentes y preparar a la ciudadanía ante los próximos cambios de normativa que afectarán a los usuarios de VMP, insistiendo tanto en las ventajas como en los riesgos de su uso.