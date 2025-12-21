Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
La bajada de temperaturas deja nevadas débiles en el interior de la provincia
La nieve ha hecho acto de presencia en la provincia de Alicante. Durante las últimas horas, ha nevado débilmente en la Sierra de Aitana, el pico más alto de la provincia, dejando una estampa invernal.
Según el usuario de X @avamet, que ha compartido un video del suceso, se ha podido observar en La Sierra de Aitana, con más de 1.500 metros de altitud, nevadas débiles tras una noche especialmente fría.
Ver nevadas en la Sierra de Aitana convierten este entorno natural en un lugar aún más atractivo para excursionistas y amantes de la fotografía. Eso sí, las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar por estas zonas, ya que la nieve y el hielo pueden dificultar el acceso y aumentar el riesgo de caídas o accidentes.
El frío se instala en la provincia
Además de la nieve en la montaña, la bajada de temperaturas se ha notado en otras localidades del interior, como Alcoy, Banyeres de Mariola o Villena, donde los termómetros han rozado los 0 °C.
Los modelos meteorológicos apuntan a que el frío continuará en los próximos días, aunque no se esperan grandes nevadas. Aun así, la situación ha marcado el inicio del ambiente invernal en la provincia de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes
- Tesoros de la edad de hielo a vista de pájaro en Alicante
- Alicante lidera el crecimiento de la población de jabalíes en España y alberga ya unos 60.000 ejemplares salvajes
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante