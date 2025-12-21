Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal

La nieve ha hecho acto de presencia en la provincia de Alicante. Durante las últimas horas, ha nevado débilmente en la Sierra de Aitana, el pico más alto de la provincia, dejando una estampa invernal.

Según el usuario de X @avamet, que ha compartido un video del suceso, se ha podido observar en La Sierra de Aitana, con más de 1.500 metros de altitud, nevadas débiles tras una noche especialmente fría.

Ver nevadas en la Sierra de Aitana convierten este entorno natural en un lugar aún más atractivo para excursionistas y amantes de la fotografía. Eso sí, las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar por estas zonas, ya que la nieve y el hielo pueden dificultar el acceso y aumentar el riesgo de caídas o accidentes.

El frío se instala en la provincia

Además de la nieve en la montaña, la bajada de temperaturas se ha notado en otras localidades del interior, como Alcoy, Banyeres de Mariola o Villena, donde los termómetros han rozado los 0 °C.

Los modelos meteorológicos apuntan a que el frío continuará en los próximos días, aunque no se esperan grandes nevadas. Aun así, la situación ha marcado el inicio del ambiente invernal en la provincia de Alicante.