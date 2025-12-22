El 18669, último quinto premio, amplía la suerte de la provincia en la lotería de Navidad a Alcoy y San Vicente del Raspeig

El 18669, el último de los quintos premios de la lotería de Navidad 2025, ha tocado en la administración de lotería de la calle Santo Tomás, 6 de Alcoy y en la de Manuel de Falla, 8 de San Vicente del Raspeig.

En el despacho alcoyano se han vendido 1.600 décimos de este número agraciado con 6.000 euros al décimo, por lo que ha habido una lluvia de 9,6 millones de euros.

Juan María Lorente, gerente de la administración Manuel de Falla de San Vicente / INFORMACIÓN

En la administración de San Vicente, por su parte, han sido 50 los décimos que se comercializaron con este número agraciado, lo que suma un total de 300.000 euros.