Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante

La semana de Navidad arranca con algunas de las principales cumbres de la provincia nevadas. No ha sido una nevada muy copiosa, pero es la primera digna de mención de la temporada.

Así, las cimas de Aitana, Els Plans o La Serrella han amanecido este lunes blancas, tras una noche en la que la nieve y una considerable bajada de temperaturas ha regalado toda una postal navideña en la provincia de Alicante. Y es que la cota de nieve se situaba sobre los 900 metros, por lo que ha nevado en muchos puntos de montaña, aunque solo ha cuajado en algunos de los más altos una fina capa.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que a finales de semana la nieve podría volver a hacer acto de presencia, aunque por el momento la cota de nieve se sitúa a partir del jueves sobre los 1.200 metros. Eso sí, el frío va a seguir toda la semana.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han informado que "el invierno astronómico comienza con nieve en nuestras comarcas", mostrando un vídeo nevando por la noche en La Carrasqueta, y señalando que tras el paso de este frente "irá entrando una masa de aire más fría".

Aitana nevada, en una imagen de este lunes / Juani Ruz

Falta por ver si la nieve se mantiene en las cotas más altas, ya que este lunes no hay prevista lluvia y las temperaturas van a ser muy bajas, pero va a hacer sol.

Así, la mínima en la pasada noche ha sido de -4,5 grados en la cima de Aitana, en Confrides, ya las 10:00 horas todavía marcaba -4,1. También destaca la mínima de -3 grados en el Menejador de Alcoy, y -2 en la Sierra de Salinas en Villena y -0,9 en el Pou del Surdo de La Carrasqueta en Xixona. En todas estas estaciones de Avamet seguían sobre las 10:00 horas bajo cero.

La nieve ha teñido de blanco Aitana / Juani Ruz

La previsión

La previsión es que va a seguir el frío, con máximas este lunes que no pasarán de los 14 grados en el litoral de los 8 en puntos del interior. Y mínimas de entre 5 y 7 en el litoral y rondando el cero o bajo cero en el interior.

Según Aemet, para este lunes se espera en la provincia de Alicante cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el interior. Viento moderado de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior.

Para el martes habrá cielo con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve subirá de 600-800 metros a primeras horas hasta 1000-1200 metros al final del día. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas locales débiles en zonas del interior. Viento flojo, ocasionalmente moderado, de componente oeste; no se descartan rachas muy fuertes del noroeste en el interior norte de Castellón.

Para el jueves, día de Navidad, vuelve la inestabilidad, con riesgo de lluvias que podrían ser de nieve a partir de los 1.200 metros. Una situación que se prolongará durante el fin de semana.

Noticia en elaboración