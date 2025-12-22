1.600 décimos de un quinto premio de la Lotería caldean la Navidad en Alcoy

Una fría jornada con nieve en las cumbres de Alcoy se ha visto caldeada este lunes con la Lotería de Navidad. Y mucho. Con 9,6 millones de euros, a través sobre todo del fútbol, las fiestas y una residencia de mayores.

El número mágico ha sido el 18669, un quinto premio dotado con 60.000 euros a la serie, que ha llenado la ciudad de sidra, cava y fiesta cuando parecía que Alcoy que iba de vacío. Y no es para menos porque ha sido muy repartido con 1.600 décimos, agraciados cada uno con 6.000 euros.

Trabajadores de la Residencia Pintor Emilio Sala celebran el quinto premio / Juani Ruz

Así, ha sido un inicio inmejorable para las fiestas navideñas que ha llegado con el último premio que se ha dado, cuando ya todos pensaban que la suerte había pasado de largo, tal y como ha relatado Irene Vitoria, gerente de la Administración de Lotería Número 3 de Alcoy, ubicada en pleno centro, en la calle Santo Tomás. Un despacho que en 2019 ya repartió El Gordo. Una administración con suerte.

Varias han sido las vías por las que se ha repartido. Por una parte la Peña Athletic Club Alcoy, que ha distribuido 600 décimos, es decir 3,6 millones.

La filà Els Mallorquins de Vall de Gallinera ha repartido unos 200 décimos, lo que se traduce en 1,2 millones.

Puri muestra los tres décimos qeu comparte con otros 34 empleados de la Residencia Mariola / Juani Ruz

Y la residencia Pintor Emilio Sala de Alcoy también ha repartido muchos décimos, aunque no han podido cuantificar la cantidad. Quizá 100 o 150, han señalado varios trabajadores, pero no tenían claro el número exacto.

Del mismo modo, la gerente del despacho ha explicado que una veintena de décimos se han distribuido entre clientes que están abonados al décimo. El resto, en ventanilla y a través de otras entidades.

Irene Vitoria, gerente del local, junto con las hermanas Carolina y Anabel, que trabajan también en negocio desde hace muchos años, han explicado que "estamos muy contentas. Ha sido una gran alegría porque ya no esperábamos nada. Hemos repartido 1.600 décimos del quinto premio. 9,6 millones de euros".

Además, Vitoria ha recordado que aunque ya dio El Gordo en 2019, es su primer gran premio de Navidad desde que tomó las riendas del negocio de su padre tras su jubilación hace tres años.

La gerente de la administración coloca el cartel con el númerpo agraciado / Juani Ruz

Vitoria ha señalado que "mis compañeras, que son el pilar de la administración, estaban comentando que estaban a punto de irse cuando ha tocado el quinto premio. El ordenador se había bloqueado. No iba el internet y cuando lo han confirmado, todo ha sido un alboroto" y ha llegado la fiesta.

La conexión bilbaína

Una fiesta que ha tenido una celebración muy especial en la Peña Athletic Club Alcoy, que tenía previsto después, ya por la noche, ya que tiene previsto reunir a sus socios para ver el partido de fútbol que el equipo bilbaíno tiene con el Español a las 21.00 horas del lunes. Y para festejar los 600 décimos que han repartido.

Su secretario, Paco Alfaro, ha explicado que habían adquirido 60 series, siendo repartidos los décimos entre socios, familiares, amigos... Y también el premio ha viajado, ya que intercambian décimos con otras peñas del Athletic. Sin ir más lejos, 180.000 euros han ido a Bilbao en forma de 30 décimos.

Alfaro ha manifestado que "hemos repartido 600 décimos, con un número al que estamos abonados desde hace 29 años. Los repartimos entre los peñistas, y estos a familiares, amigos, para otras peñas... está muy repartido y todo a gente muy conocida. Estamos muy contentos".

La residencia de mayores

En cuanto a la residencia de mayores, los trabajadores estaban celebrando el premio sobre las 15:00 horas. Todo eran sonrisas y cánticos, imitando a los niños de San Ildefonso, ya que prácticamente todos los empleados y residentes tenían algún décimo, y también se había repartido mucho entre los residentes.

Los abrazos no han faltado en la administración / Juani Ruz

María Tudela, enfermera de la residencia, ha explicado que ·"estamos muy contentos. Ha sido el último premio que ha salido y ya habíamos perdido la esperanza. Ya estábamos contentos porque nos devolvían el dinero cuando ha salido el quinto premio. Y lo tiene casi todos los empleados y residentes".

Mari Carmen Martínez, otra trabajadora de la residencia, ha explicado que "siempre jugamos el mismo número, aunque no me acuerdo cuál es, acaba en 69", a lo que han empezado a cantar sus compañeras el número la cantinela del premio como si fueran niñas de San Ildefonso.

Sobre qué van a hacer con el dinero han coincidido en "pasar muy bien estas navidades, celebrarlo, algún viaje, pagar algún capricho y ayudar a familiares".

Por otra parte, en la puerta de la administración estaba Puri con tres décimos agraciados, que ha explicado que "yo trabajo en la residencia Mariola y hemos comprado estos tres décimos que compramos entre todas. Ponemos 30 euros entre todas y estos tres décimos son para al menos 34 compañeros de la residencia Mariola La Asunción".

La gerente con el cartel y las dos empleadas celebrando el quinto premio / Juani Ruz

Moros y Cristianos

Y las fiestas también han tenido su protagonismo, ya que unos 200 décimos han sido distribuidos por la filà Els Mallorquins de La Vall de Gallinera. Varios festeros han explicado que se han llevado unos 1,2 millones en total, repartidos casi a partes iguales entre Alcoy, de donde son mucho de los festeros, y de la Vall de Gallinera.

Miguel, de la filà agraciada, ha explicado que "siempre jugamos el mismo número y nunca nos había tocado. Estamos muy contentos y felices. Aunque sean poco dinero es motivo de satisfacción. También se han repartido un dinero en Benialí [en La Vall de la Gallinera], donde también serán unas navidades más animadas de lo normal".