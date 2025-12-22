Un joven se juega el tipo para rescatar a una mujer atrapada por el incendio de su casa en Alcoy

Un incendio declarado a primera hora ha movilizado a los servicios de emergencia en la calle Sant Josep de Alcoy. El suceso tuvo lugar sobre las 7:40 horas en una vivienda situada en el número 11, donde una mujer que vive sola ha quedado atrapada por el humo tras originarse un fuego en el interior del domicilio, según han informado fuentes municipales.

Las llamas se han iniciado cuando una estufa eléctrica ha prendido la ropa de cama y el colchón de uno de los dormitorios. La rápida propagación del humo ha impedido a la residente salir de la vivienda, por lo que se ha visto obligada a refugiarse en el balcón y pedir auxilio.

En ese momento, un joven de 24 años ha logrado acceder hasta el balcón y actuar con rapidez para sofocar el conato de incendio, evitando que la situación derivara en consecuencias más graves hasta la llegada de los efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. Posteriormente, también se han desplazado al lugar varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y una ambulancia del servicio sanitario.

Los servicios médicos atendieron tanto a la mujer como al joven, que presentaba quemaduras leves en las manos como consecuencia de su intervención. El incendio quedó controlado sin que se registraran daños personales de gravedad.