La lotería de Navidad en Alcoy: este es el número premiado de este año
El último quinto premio ha tocado también en San Vicente del Raspeig
Alcoy ha sido uno de los municipios de la provincia que ha dado premios de la lotería de Navidad. El 18669, el último quinto premio que ha salido en el sorteo de este 2025, ha sido vendido en la administración de lotería de la calle Santo Tomás número 6, y ha vendido 1.600 décimos. Con el quinto premio son 6.000 euros el boleto, por lo que el importe total de los premios repartidos ha sido de 9.600.000 euros.
En la administración de San Vicente, por su parte, han sido 50 los décimos que se comercializaron con este número agraciado, lo que suma un total de 300.000 euros.
Este 2025 el Gordo ha sido para el 79432, que se ha vendido en en la administración número 246 de Madrid (calle Ricardo Ortiz 8) y en las localidades de Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón (León).
De todas formas, estos no han sido los únicos números agraciados en la provincia de Alicante, puedes consultarlos todos aquí.
Comprobar número en la ciudad de Alicante
Si no tienes ninguno de los grandes premios, tal vez te haya tocado algo en la pedrea. Puedes comprobar tus números aquí:
¿Cuándo puedo cobrar mi premio en Alicante?
Si eres uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería de Navidad en Alicante puedes cobrar desde esta misma tarde a partir de las 18.00 horas, pero solo si el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros. Si has tenido la suerte de ganar más dinero, deberás ir para ello a una oficina bancaria autorizada.
Si el décimo ha sido adquirido a través del canal online oficial www.loteriasyapuestas.es se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego. Si el premio es menor será abonado directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes
- Tesoros de la edad de hielo a vista de pájaro en Alicante
- Alicante lidera el crecimiento de la población de jabalíes en España y alberga ya unos 60.000 ejemplares salvajes