La alianza "europea" entre Muro y Cocentaina da unos frutos millonarios

La apuesta conjunta de Cocentaina y Muro para recuperar el patrimonio industrial con financiación europea tiene su premio. Y es que el Ministerio de Hacienda ha concedido, dentro de los fondos europeos Feder, 4,28 millones de euros dentro de un plan de actuación integral conjunto, pensado desde la cooperación y desde la visión comarcal.

Así, ambos municipios van a movilizar una inversión pública estimada en 7,13 millones de euros vinculada a fondos europeos Feder para impulsar un plan de actuación integral de la mano del Gobierno central. De esa cifra, 4,28 millones de euros corresponden a la ayuda europea (60% del total) y el resto es cofinanciación municipal, con una aportación conjunta aproximada de 2,85 millones de euros entre ambos consistorios.

Uno de los laterales de la conocida como "fàbrica de les Caixetes" de Muro, que se prevé rehabilitar. / Antonio Teruel

Así, entre otras actuaciones, Muro destinará el dinero para rehabilitar la antigua fábrica de Les Caixetes para uso cultural y Cocentaina convertirá la antigua Textiflok en un centro de innovación.

El proyecto se desarrolla a través de una Área Urbana Funcional (AUF), una fórmula que permite que dos municipios vecinos planifican y ejecutan actuaciones conjuntas. Hecho que refuerza la capacidad de atraer recursos y facilita que la inversión tenga un retorno medible sobre el territorio.

Bajo el paraguas de “Fábrica de Innovación”, el plan conecta pasado, presente y futuro: recuperar espacios que forman parte del relato industrial de la comarca para convertirlos en infraestructuras útiles para la nueva economía. El periodo de ejecución previsto se extiende de 2026 a 2030.

"Un día histórico"

El alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz (PSOE), ha calificado el anuncio como “un día histórico” y lo ha definido como “una inversión única, sin precedentes” que, asegura, marca “uno antes y uno después” para el futuro de la villa y de la comarca.

Es una inversión única, sin precedentes, que marca un antes y un después Rubén Muñoz — Alcalde de Cocentaina

Muñoz ha dado las “gracias al apoyo del Gobierno de España, que cree en esta comarca y en sus oportunidades”, y de este modo “podremos disponer de más de 7 millones de euros, que compartiremos con Muro en un plan de actuación integral conjunto, pensado desde la cooperación y desde la visión comarcal”.

El alcalde ha añadido que es la primera vez que Cocentaina obtiene fondos europeos Feder y lo ha interpretado como una muestra de confianza “en nuestro potencial, en nuestra gente y, sobre todo, en nuestro proyecto de pueblo de futuro”.

Esta ayuda nos impulsa a hacer realidad un proyecto de pueblo que mira hacia el futuro con ilusión Vicent Molina — Alcalde de Muro

En Muro, el alcalde Vicent Molina (Compromís) ha manifestado que “esta ayuda nos impulsa a hacer realidad un proyecto de pueblo que mira hacia el futuro con ilusión”.

Molina sitúa el corazón de la estrategia en la recuperación del patrimonio industrial como motor de reactivación económica.

Así se busca poner en valor aquello que forma parte de la identidad del municipio y convirtiéndolo en oportunidad para “transformar los escombros de un pasado que todavía es potente a nuestro imaginario, en una realidad presente que sirva de tractor para recuperar el pulso industrial de Muro y la comarca en un momento que la reindustrialización, más que una utopía, es una necesidad estratégica y una oportunidad real si sabemos sumar esfuerzos, retener talento y convertir nuestro patrimonio en motor de innovación y ocupación de calidad”.

Les Caixetes

La apuesta clave de Muro es la regeneración de Les Caixetes, que el alcalde describe como “la infraestructura imprescindible para hacer posible este desarrollo” donde se conseguirán “espacios para la formación, la creación, el emprendimiento y la cultura”.

Molina vincula el proyecto con la colaboración con entidades especializadas, con “el objetivo de retener talento y generar oportunidades, y enmarca esta línea en el impulso de la economía naranja, vinculada a actividades creativas, culturales e innovadoras”.

La antigua fábrica de Textiflok de Cocentaina / INFORMACIÓN

También resalta que el resultado es fruto de un trabajo conjunto “sincero e intenso” entre dos municipios vecinos y que demuestra que, cuando se suman esfuerzos y objetivos, se pueden impulsar proyectos con impacto real en la economía, la ocupación y el futuro de la gente.

Cocentaina y Muro, ha remarcado el vicealcalde de Cocentaina, Jordi Pla (Compromís), cooperan y “dejan atrás las políticas de campanario” para trabajar “de manera planificada y coordinada”.

Textiflok

Pla sitúa el núcleo del proyecto en convertir “Textiflok en un centro de innovación, de retención y generación de talento”. Y subraya que el proyecto incorpora más de 300 kilovatios en placas fotovoltaicas al polideportivo municipal, con el objetivo de “poner la energía en manos de la gente y huir de los oligopolios” que según advierte “acaban condicionando las perspectivas de futuro de las familias y de las empresas”.

El núcleo del proyecto está en convertir Textiflok en un centro de innovación, de retención y generación de talento Jordi Pla — Vicealcalde de Cocentaina

Además, el proyecto incluye la rehabilitación de una vivienda al núcleo antiguo para que sea “el espejo y el ejemplo” para la recuperación de edificios en el municipio. Además ha recalcado la importancia de situar el foco en la economía productiva y a la ciudadanía en un momento que “Europa se fija en nosotros y hay que aprovecharlo”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y regidor de Promoción Económica de Muro, Saúl Serrano, se ha mostrado “más que satisfecho por el trabajo conjunto realizado por Cocentaina y Muro” y ha querido remarcar la importancia de haber preparado el proyecto con tiempo y recursos, incluida la decisión municipal de reforzar la gestión de los fondos europeos desde el inicio de 2024.

Muro y Cocentaina han sido capaces de mantener una sola voz ante las instituciones estatales y europeas y esto nos ha hecho más fuertes Saúl Serrano — Concejal de Promoción Económica

Serrano ha agradecido el trabajo técnico, así como el apoyo institucional del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de España. Ha subrayado que los dos municipios “han sido capaces de mantener una sola voz ante las instituciones estatales y europeas y esto nos ha hecho más fuertes” para impulsar unos proyectos “que de otra manera hubiera sido imposible hacerlos realidad”.

En clave de futuro, ha señalado Serrano que ahora “se trata de continuar trabajando y, evidentemente, continuar mejorando los servicios del día a día de nuestros vecinos y vecinas”.

La fábrica Textiflok / Juani Ruz

Y, en cuanto a Muro, ha concluido que “Les Caixetes son un trozo de nuestra historia que ahora van a ser claves en el desarrollo del Distrito Cultural y la estrategia de futuro de nuestro pueblo, para conseguir fijar economía sostenible y productiva”.

De cara al siguiente paso, los dos ayuntamientos han avanzado que el trabajo se centrará a priorizar y ajustar actuaciones para adaptarlas en el presupuesto concedido y, si es necesario, a complementar la financiación con otras líneas de inversión y ayudas.

Oficina Técnica de Fondos Europeos

El primer paso operativo será la puesta en marcha de una Oficina Técnica de Fondos Europeos, encargada de coordinar el plan, ordenar el calendario y garantizar el seguimiento durante el periodo 2026–2030.

El mensaje que trasladan Cocentaina y Muro es que "la inversión europea tiene que traducirse en resultados visibles: recuperación de patrimonio, nuevas oportunidades y una agenda compartida de comarca donde el pasado industrial se convierta en infraestructura de futuro".