El esperado compromiso de la adjudicataria sobre las obras del IES Andreu Sempere de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy supervisa el avance de las obras de reforma y ampliación del IES Andreu Sempere, con el objetivo de iniciar el curso en septiembre. Y ha obtenido el compromiso de la adjudicataria de finalizar la zona de aulas en junio para poder trasladar el equipamiento en verano, de forma que las clases podrían regresar allí para el próximo curso.

El Ayuntamiento de Alcoy ha realizado una nueva visita a las obras de remodelación de este centro educativo, una actuación que se ejecuta en el marco del Plan Edificant, según han informado este martes desde el ejecutivo municipal, que ha denunciado los retrasos en los pagos de la Generalitat.

Unos trabajos que preocupan en la comunidad educativa, ya que hay temor a no poder iniciar el nuevo curso allí. Desde hace casi un año los alumnos se han repartido entre el edificio del Viaducto y la Escuela Oficial de Idiomas por las obras.

Visita del Ayuntamiento a la obras del IES Andreu Sempere / INFORMACIÓN

Durante el recorrido por los trabajos, se ha podido comprobar el estado de ejecución de las nuevas aulas y de los espacios reformados, así como el avance general de una intervención que es clave para la mejora de las infraestructuras educativas del municipio.

A la visita han asistido el alcalde de Alcoy, Toni Francés; el vicealcalde, Àlex Cerradelo; la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó; y el concejal de Educación, Alberto Belda; junto a miembros del equipo directivo del centro, representantes de la AMPA, personal técnico municipal, la dirección de obra y representantes de las empresas constructoras.

Al término de la visita, la adjudicataria ha reiterado el compromiso adquirido en la última inspección de trabajar con el objetivo de que todo el alumnado pueda iniciar el próximo curso escolar en estas instalaciones.

Trabajos adicionales

No obstante, se ha señalado que algunos espacios específicos, como los laboratorios o el nuevo gimnasio, podrían requerir actuaciones adicionales una vez comenzado el curso.

Otra imagen de la visita / INFORMACIÓN

El alcalde de Alcoy ha insistido en la importancia de que la parte correspondiente a las aulas esté finalizada en torno al mes de junio, de manera que durante el verano se pueda llevar a cabo el traslado de equipos y mobiliario y que el centro esté plenamente operativo en septiembre. Un calendario que la empresa ha considerado viable en función del ritmo actual de las obras.

Retrasos con los pagos

Asimismo, el alcalde ha lamentado que la Conselleria de Educación esté acumulando retrasos en los pagos, con certificaciones de obra pendientes de abono desde hace seis meses, una situación que compromete seriamente el ritmo de ejecución y pone en riesgo la continuidad de los trabajos, han alertado desde la Corporación.

En este sentido, el Ayuntamiento ha exigido a la Generalitat que "regularice de inmediato estos pagos y cumpla con los plazos legalmente establecidos, muy inferiores a los que se están registrando, ya que el actual incumplimiento supone una vulneración de la propia normativa vigente".