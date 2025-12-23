La suerte del Euromillones pasa por Cocentaina con un premio de más de 17.400 euros

El Euromillones ha vuelto a dejar un premio en la provincia de Alicante, esta vez en Cocentaina, donde se ha sellado uno de los boletos agraciados de tercera categoría (5 aciertos) en el sorteo celebrado este martes 23 de diciembre.

El acertante se llevará un premio de 17.457,45 euros, correspondiente a una de las tres apuestas ganadoras registradas en España en esta categoría. En total, en toda Europa se han contabilizado ocho boletos premiados con esta combinación.

Dónde se validó el boleto premiado en Cocentaina

El premio ha sido validado en el punto de venta situado en la calle Luis Vives, número 1, en Cocentaina (Alicante), que suma así un nuevo golpe de suerte a la comarca.

El boleto se formalizó a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, lo que confirma que la compra se realizó de forma online, aunque el punto de venta figure como referencia administrativa.

La combinación ganadora del Euromillones de hoy

La combinación premiada en el sorteo de este martes ha sido la siguiente:

Números : 08, 26, 27, 29 y 44

: 08, 26, 27, 29 y 44 Estrellas: 11 y 12

El código ganador de El Millón ha sido: WNH08175.

Resultados del sorteo en España

En este sorteo no se han registrado acertantes de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), ni en España ni en el conjunto de países participantes. Tampoco ha habido boletos premiados en España en la segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella), aunque sí se han contabilizado seis acertantes en Europa, con un premio individual de 99.593,31 euros.

El premio validado en Cocentaina corresponde, por tanto, al mayor nivel de acierto registrado en España en el sorteo de este martes, convirtiéndose en uno de los boletos más destacados de la jornada a nivel nacional.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.