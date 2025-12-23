Otra masa de aire frío abre en Nochebuena un nuevo periodo de inestabilidad en Alicante

Gélida Navidad. La Nochebuena marcará este miércoles un nuevo cambio meteorológico en la provincia con la llegada de más inestabilidad y riesgo de lluvias, manteniéndose las bajas temperaturas de los últimos días. Todo por la entrada de una masa de aire frío.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la meteorología se mantendrá estable hasta este miércoles, cuando a partir de la tarde noche llegue, junto con las celebraciones por la Nochebuena, de nuevo la posibilidad lluvias. E incluso nieve en las cumbres más altas como pasó el lunes, ya que la cota se situará sobre los 1.300 metros.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "la segunda parte de esta semana, a partir del día de Navidad, va a ser un poco más revuelta, más inestable. Entra una nueva masa de aire frío y además entran vientos del mar, vientos de levante, y eso va a favorecer que tanto el viernes como el fin de semana se desarrollen chaparrones".

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha aclarado que "no son lluvias de gran trascendencia pero habrá tiempo revuelto, nubosidad...".

Eso sí, ha señalado que para finales de semana "lo positivo es que las temperaturas no van a ser tan bajas como estos últimos días, en los que las noches están resultando realmente frías debido a la instalación de este anticiclón que hace que por la noche caiga mucho la temperatura".

Por ello ha señalado que "de cara al fin de semana no bajarán tanto por la abundancia de nubosidad. Y los primeros días de la próxima semana también estarán revueltos. Es decir que va a tardar en deshacerse esa nueva bolsa de aire frío que se instala en el centro peninsular, y como entran vientos del mar, es lo que generará esas jornadas de inestabilidad", aunque insistiendo en que "no estamos hablando ni de grandes lluvias ni de gran inestabilidad, sino un ambiente menos soleado, más cubierto, descargan chaparrones".

Y ha agregado que "las temperaturas máximas no subirán tanto, quedándose entre 16 y 17 grados a mediodía, mientras que las mínimas por el contrario no bajarán tanto, quedándose por encima de 10, 11 grados en la costa, y próximos a 3 o 4 grados en las comarcas del interior, donde sigue siendo un tiempo frío".

Y ha concluido señalado que "parece que se instalaría un anticiclón de cara a Nochevieja, Año Nuevo... por lo que dominará el anticiclón de nuevo y como este martes, la previsión si se mantiene será de ambiente soleado a mediodía pero noches frías".

Previsión de Aemet

Para Nochebuena la previsión de Aemet es de cielo con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos en el litoral del norte de Alicante, que no se descartan de forma débil y aislada en el resto, la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente norte en el litoral y de componente oeste en el interior por la mañana, tendiendo en general a componente oeste al mediodía.

Un potente bloqueo anticiclónico Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que "el tiempo de estas navidades estará condicionado por la presencia de un potente bloqueo anticiclónico en el entorno de Escandinavia-Islandia, lo que favorecerá la llegada de bajas presiones y aire frío hacia la Península Ibérica". "A pesar de que hablamos de plazos cortos, la incertidumbre es importante porque probablemente se formarán pequeñas borrascas en el Mediterráneo, que determinarán si llueve más o menos. De momento, en los próximos días predominará el ambiente variable, con algunas precipitaciones irregulares que serán en forma de nieve en las cumbres. Nosotros pensamos que antes de 2026 sumaremos algunos litros más", han explicado desde la UA. "Debido a que esta zona de bajas presiones se mantendrá en nuestro entorno, estaremos bajo la influencia de masas de aire frías, por lo que las temperaturas se mantendrán por debajo de la media de estas fechas".

Así, en la noche del miércoles al jueves las mínimas se espera que puedan estar en la costa entre los 4 y los 7 grados, y en el interior se acercarán a los 0 grados, por lo que habrá que abrigarse para las celebraciones.

La previsión para el jueves, día de Navidad, a nivel de la Comunidad Valenciana es de cielo nuboso, con probabilidad de precipitaciones, que serán localmente moderadas y persistentes en zonas litorales. Cota de nieve en el interior de la mitad norte subiendo de 400-600 metros a 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, notable en el tercio norte. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo de componente norte, ocasionalmente moderado en el litoral.