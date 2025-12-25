Las carreteras de Alicante registran ya un accidente al día por colisión con jabalí

Casi un accidente diario causado por jabalí en la provincia de Alicante. La proliferación de esta especie que se está registrando en España, y que tiene en Alicante uno de sus principales focos de crecimiento de este animal, se está dejando notar en las carreteras.

Y es que en 2024 se registraron en la provincia 345 accidentes de tráfico en los que se vio implicado un jabalí, es decir casi uno al día. Esto supone más del doble que hace solo 5 años, lo que evidencia el problema que está generando esta especie para la seguridad vial.

El 65 % de los accidentes registrados por animales en Alicante en 2024 fueron causados por jabalíes

Esta situación ha llevado a que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya empezado a instalar en Alicante señales de tráfico que alertan de su presencia.

Y es que a la tradicional señal del ciervo que se puede ver en numerosas vías interurbanas, ahora se incorpora una variante en la que se sustituye a este animal por un jabalí, aunque su significado viene a ser el mismo, riesgo de cruzarse con animales en libertad.

Tabla sobre los siniestros con jabalíes implicados en los últimos cinco años en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

La DGT anunció la entrada en vigor el pasado 1 de julio de una serie de nuevas señales que ha incorporado el Reglamento General de Circulación. Y la llamativa señal del jabalí que contempla ya se pueden ver en algunos puntos de la provincia.

Uno de ellos es la AP-7, en su tramo como segunda circunvalación de la ciudad de Alicante, donde el Gobierno central ha eliminado el peaje desde hace año y medio. Así, varias de estas señales son visibles en el tramo entre Mutxamel y San Vicente del Raspeig.

El nuevo pictograma P-24a indica peligro por la proximidad de un lugar donde la vía puede ser atravesada con frecuencia por animales en libertad, siendo especialmente habituales en ese tramo los jabalíes, según la DGT.

La del ciervo -la P-24- sigue vigente y en uso, señalando el paso de animales en libertad e indica el peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad.

Dos señales instaladas en la AP-7 a su paso por Mutxamel / Héctor Fuentes

Además, existe otra señal, la P-23, en la que aparece una vaca, que establece el paso de animales domésticos o ganado, e indica que hay peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por estos.

Esta proliferación de jabalíes preocupa aún más desde hace un mes, tras detectarse en Barcelona un brote de peste porcina africana en ejemplares salvajes.

Las señales con un jabalí ya se pueden ver en puntos como la segunda circunvalación de Alicante entre Mutxamel y San Vicente

Además, el incremento en los accidentes con animales implicados, que se han duplicado en España en 9 años, ha llevado incluso a que la DGT haya presentado este año una guía para reducir este tipo de siniestros con animales.

Los datos

Según los datos disponibles en el portal de la DGT, en 2019 en la provincia de Alicante se registraron 334 accidentes con animales implicados, de los que 166 fueron con jabalíes, es decir el 49,7 %. En el global de la Comunidad Valenciana fueron 1.135 siniestros, de ellos 667 con jabalíes, el 58,8 %.

Así, cinco años después, en Alicante se han registrado 526 accidentes con animales en 2024, de ellos 345 con jabalíes, el 65,6 %. En la Comunidad Valenciana fueron 2.170 siniestros, de los que 1.571 fueron con jabalíes, el 72,4 %.

Un jabalí causa un accidente de moto en la CV-800 / héctor fuentes

Esto supone un incremento del 108 % en cinco años. Y respecto a 2023, cuando hubo 312 con jabalíes de 497 accidentes en total con animales, el aumento es del 10,5 %.

La pandemia como punto de inflexión

Hay que destacar que 2020 marca con la pandemia un despegue en la proliferación de esta especie, según ha explicado el catedrático de Zoología de la UA, Vicente Urios.

Y es que estos animales “ampliaron” su radio de acción con el confinamiento de las personas, acercándose a zonas pobladas sin que se vieran amenazados en busca a alimento. Y al ver que no eran cazados, se han habituado y extendido, al mismo tiempo que disparado su reproducción.

Jabalíes, perros y corzos

Así, estos mamíferos salvajes son, con mucha diferencia, la especie que más preocupa al ser la que se ve implicada en más accidente de tráfico, además de por ejemplo causar daños en los cultivos. En la Comunidad Valenciana en 2024, de los 2.170 accidentes con animales, 1.571 fueron de jabalíes (72,4 %), seguido de 200 de perros y 126 de corzos.

Señal advirtiendo de la posible incursión de animales en la calzada en la N-340 en las proximidades de Alcoy / Juani Ruz

Este tipo de siniestros se suelen producir por la noche, siendo la AP-7 y su entorno, sobre todo en la Marina Baixa y la Marina Alta, uno de los puntos más conflictivos. Otras zonas destacadas son la A-31 a su paso por el Alto y Medio Vinalopó y la A-7 entre Alcoy y Muro. Pero estos accidentes se dan en toda la provincia, ya que los jabalíes están presentes en la práctica totalidad de municipios, estando declarada su sobreabundancia en 98 de sus 141 localidades.

Guía

Precisamente Tráfico ha impulsado este año una guía pionera para reducir los siniestros de tráfico con animales. El informe, elaborado por la Asociación Española de la Carretera y presentado el pasado julio, recopila datos, experiencias y soluciones nacionales e internacionales.

Y detalla que en 2024 se registraron 36.000 siniestros viales con animales en España, lo que representa el 32,1 % del total de accidentes. Y el 98% -549 siniestros- solo tuvo daños materiales. En concreto, hubo 8 muertos y 862 heridos.

Este es el plan que ha aprobado el Consell para frenar la expansión de los jabalíes La pasada semana el Consell aprobó un decreto con medidas extraordinarias para hacer frente a esta superpoblación y a la peste porcina. Entre las actuaciones se contempla redoblar la vigilancia en el entorno de la AP-7 que une Alicante y Valencia por la costa, y que atraviesa las dos comarcas más afectadas: la Marina Alta en Alicante y La Safor en Valencia. Y la A-7 que une Alicante con Valencia por Alcoy. Este plan está dotado con 6 millones de euros y contempla ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural. Devengarán el derecho al cobro los ejemplares que sean abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026 y justificados por la Unidad Logística en el mismo periodo. En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia. Así, la Generalitat ha anunciado que se va a intervenir en todos los municipios. Dos millones se destinan a ayudas para el fomento de la caza de jabalí y su retirada efectiva del medio natural y los cuatro millones restantes para financiar el servicio de control poblacional complementario y la puesta en marcha de la Unidad Logística.

En 10 años se ha duplicado el número de incidencias, llegando a representar un tercio de los siniestros viales notificados en vías interurbanas. Así, a nivel nacional el 12 % de los accidentes se registran en autopistas y autovías, quedando el 88 % en el resto de vías interurbanas.

En cuanto al tipo de siniestro, el 98 % de los accidentes son por atropello, seguido de salida de vía al esquivar en animal, que representan un 1,2 %.

Unos jabalíes en una sierra del interior de la provincia / JOAQUÍN ALBORS

En la Comunidad Valenciana destaca que en 2015 se registraron 692 siniestros con animales implicados, y nueve años después esta cifra se ha disparado hasta los 2.170 en 2024, más del triple.

El estudio estructura las medidas existentes en cinco bloques que combinan innovación, infraestructuras verdes y disuasión. Y la DGT anunció que realizará una prueba piloto para que los navegadores puedan informar y alertar en tiempo real a los conductores sobre tramos con presencia de animales.

Unos 60.000 jabalíes en la provincia de Alicante

Aunque no hay datos oficiales sobre el número de jabalíes que hay en la provincia de Alicante, el catedrático de Zoología de la UA estima que debe haber entre 40.000 y 60.000. A nivel autonómico la Generalitat ha cifrado su número e unos 157.000 jabalíes.

Además, según los últimos datos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Alicante es la provincia que encabeza la tasa de crecimiento de una población que no para de aumentar.

Tabla sobre el crecimiento de la población de jabalíes en España, con Alicante como la provincia donde mayor aumento se registra, según datos del IREC de 2023 / INFORMACIÓN

El problema de los jabalíes se centra sobre todo en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Causan graves daños en el campo, atemorizan a la población y suponen un peligro para la seguridad vial.

En la campaña 2023-2024, última con datos publicados, se cazaron en la provincia 11.998 jabalíes, lo que representa un 9,9 % más que en la anterior campaña, un 67 % más que cinco años antes y un 140 % más que hace una década.

Los accidentes con animales implicados en las carreteras de la Comunidad Valenciana se han triplicado en 9 años

Unas capturas que hace dos décadas solo eran de 1.443 ejemplares, según los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Esta explosión en la población de estos ungulados hace que en la provincia de Alicante haya 98 municipios en los que se ha declarado la sobreabundancia, que suponen el 70 % del total y ocupan el 56 % del territorio provincial. Y otras poblaciones como Elche han pedido su inclusión en este listado para poder combatir con más herramientas esta proliferación.