Lluviosa y gélida Navidad en Alicante: máximas de 13 grados y hasta 40 litros por metro cuadrado

Un día de Navidad gélido y pasado por agua. La entrada de una masa de aire frío junto con vientos de levante ha hecho que la jornada de este jueves está marcada por la lluvia y el frío en la provincia de Alicante.

Hasta 40 litros por metro cuadrado se han recogido hasta las 16:00 horas en el litoral norte, donde hay decretado aviso amarillo por lluvias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 6:00 horas del viernes.

Pero las precipitaciones están siendo generalizadas y continuadas, aunque en un principio no hay constancia de episodios torrenciales.

Además, la jornada también está marcada por unas mínimas que han sido bajo cero en muchos puntos del interior, con -3,5 grados en Villena (Hondo de la Lagunilla) como temperatura más baja, según la red de Avamet. Y unas máximas que como mucho rondan los 13 grados. Un día para pasar el casa.

Ya este viernes el temporal remitirá a primera hora, dando una tregua hasta el domingo, cuando vuelve el riesgo de lluvias hasta al menos el lunes. Eso sí, el frío va a seguir, aunque no tanto como este gélido jueves.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han destacado sobre las 14:00 horas que en algunas zonas del Campo de Alicante se acumulaban ya entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, y seguía lloviendo. "Además, con ambiente muy frío y húmedo".

Pluviómetro

Así, a las 16:00 horas Sagra, en la Marina Alta, registraba ya 40,2 litros, seguida de Els Poblets con 34 litros, Ràfol d'Almúnia con 33,6, Orba con 33,2, Pilar de la Horadada con 32,6, Rojales con 32,3, Guardamar del Segura con 32 y La Vall d'Ebo con 31,2. También destacan los 24,8 litros de Santa Pola, los 24,6 litros de Elche o los 20 de Alicante.

Así, las principales precipitaciones se han centrado en la Marina Alta y la Vega Baja, sobre todo en el litoral, aunque son generalizadas en toda la provincia.

En cuanto a las mínimas, la Nochebuena ha dejado -3,5 grados en Villena (Hondo de la Lagunilla), -3,2 en Xixona (La Sarga), -3 en Onil (Els Canyarets), -1,9 en Banyeres, -1,8 en Pinoso, -1,6 en Castell de Castells, -1,1 en Alcoy y -1 en Muro.

Y las máximas han sido muy bajas, con 13,4 grados en la Isla de Tabarca, 13,2 en La Vila Joiosa, 12,8 en El Campello, 12,7 en Calp y Altea, y 12,3 grados en Xàbia y Benidorm.

Destacan también máximas muy bajas en las zonas más altas, con 0,7 grados en Aitana (Confrides), 1,9 en el Menejador (Alcoy), 2,5 en la Sierra de Salinas (Villena) o La Carrasqueta (Xixona) con 3,7 grados. En muchos cascos urbanos del interior donde la máxima ha rondado los 5 grados, como en Alcoy, Alfafara, La Torre de les Maçanes o Cocentaina.

