Aemet lo confirma: más inestabilidad y frío tras un día de Navidad histórico en Alicante y 240 litros en la Marina Alta

Un día de navidad para la historia. Tanto por la lluvia como por el frío diurno. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que este pasado jueves ha tenido registros que no se alcanzaban en un día tan señalado en décadas, o incluso en más de siglo y medio. Y el sábado vuelve la inestabilidad, con riesgo de lluvias y frío que se alargarán hasta al menos la Nochevieja.

Y es que el acumulado en día de Navidad en el observatorio de Alicante de Aemet ha sido 37,4 litros por metro cuadrado, con lo que es el 25 de diciembre más húmedo desde, al menos, 1859. Todo por la entrada de una masa de aire frío que se ha visto acompañada por viento de levante.

Pero es que además la temperatura máxima fue de 10 grados en este observatorio de Alicante, por lo que es el valor diurno más bajo en un día de Navidad desde 1962.

Además, estas cifras en la capital se pueden extrapolar en muchos casos a buena parte del resto de la provincia, ya que fue una jornada con lluvias generalizadas, con registros en la mayoría de puntos por encima de los 20 o 30 litros, y temperaturas máximas que como mucho alcanzaron los 13 grados en puntos del litoral.

Así, Aemet ha explicado que, a nivel autonómico, con tantas nubes y precipitaciones, las temperaturas máximas diurnas del jueves fueron 6,2 grados inferiores a la media de referencia de un 25 de diciembre, por lo que teniendo en cuenta solo las temperaturas diurnas, ha sido el día de Navidad más frío desde 1962 en la provincia de Alicante.

Más de 240 litros en la Marina Alta

El balance de precipitaciones en la provincia de Alicante de este episodio de inestabilidad registrado entre la mañana del 25 de diciembre y la del 26 de diciembre, y que ya ha cesado en términos generales, ha dejado acumulados muy altos en puntos sobre todo de la Marina Alta, así como en menor medida en la Marina Baixa y El Comtat.

Así, entre las 10:00 del jueves y las 10:00 del viernes se han recogido en l′Atzúbia 241,4 litros por metro cuadrados, en La Vall d'Ebo 184,2 litros, en Orba 180,8, en Sagra 176,6, en La Vall de Laguar 172,6, en La Vall de Gallinera 167,8, en Pego 161,6 y en Benigembla 156,6.

A las 6:00 horas de este viernes Aemet ha desactivado el aviso naranja en el litoral norte, que abarca las comarcas de El Comtat, la Marina Alta y parte de la Marina Baixa, dando un respiro esta inestabilidad hasta el sábado, cuando vuelve el riesgo de precipitaciones, que podrían ser de nieve sobre los 1.400 metros de altura. Una nieve que se ha vuelto a ver esta mañana por ejemplo en el Menejador, en el parque de la Font Roja. Segunda nevada, aunque otra leve, de esta semana.

Previsión

Aemet ha informado que en la Comunidad Valenciana la cota de nieve va a ir subiendo, pero van a persistir las precipitaciones durante todo el fin de semana, destacando que "el domingo pueden ser de nuevo persistentes y generalizadas", aunque no tanto como el jueves. Y las temperaturas van a seguir frías.

Para este viernes se prevé en la provincia un cielo nuboso con tendencia a poco nuboso. Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso. Viento del noroeste moderado, con tendencia a rolar a componente oeste flojo, salvo en el litoral norte donde seguirá siendo moderado.

Para el sábado se espera cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente oeste, rolando a partir de mediodía a componente este, moderado en el litoral.

Y el domingo a nivel autonómico la previsión es de intervalos nubosos tendiendo a nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en ascenso, que puede ser notable localmente, y máximas en ascenso ligero en Castellón y sin cambios en el resto. Viento moderado del este y noreste en litoral; en el interior de componentes este y norte flojo.

Y el inicio de la semana, incluida la Nochevieja, seguirá en un principio marcada por la inestabilidad, con riesgo de lluvias y frío.