Alcoy abre su Navidad grande con Les Pastoretes

Alcoy se adentra mañana en el arranque de su particular trilogía navideña con la celebración de Les Pastoretes, una de las citas más emblemáticas del calendario local. La convocatoria comenzará a las 12:00 horas y devolverá al centro de la ciudad el ambiente de tradición y música que caracteriza a este desfile, en el que los niños y niñas vuelven a ocupar el papel principal. El recorrido discurrirá desde la calle Sant Nicolau, a la altura del Partidor, hasta la plaça d’Espanya, donde culminará la comitiva. Allí se escenificará uno de los momentos más esperados: la llegada al establo para ofrecer un obsequio al Jesuset, dentro de una representación popular que forma parte del imaginario navideño alcoyano.

La cita hunde sus raíces en 1889. Según la tradición, nació como un desfile infantil que se celebraba la tarde del 5 de enero para recibir a los Reyes de Oriente a su llegada a la ciudad. Con el paso de los años, aquel acto fue transformándose hasta derivar en la cabalgata matinal actual, consolidada como el primer gran hito de la Navidad en Alcoy. Tras Les Pastoretes, la programación continuará el domingo 4 de enero con el Bando Real y alcanzará su punto culminante el lunes 5 con la Cabalgata de los Reyes Magos.

La comitiva estará encabezada por la Corporación Musical Primitiva, que interpretará la pieza ‘L’Entrà dels Reis’, de Camilo Pérez Monllor. Detrás, un numeroso grupo de pequeños, ataviados con la indumentaria tradicional de pastores, desfilará tanto a pie como sobre carros engalanados, acompañados por sus rebaños en un despliegue visual que cada año atrae a familias y visitantes. El desfile contará también con la participación del Grup de Danses Carrascal y el Grup de Danses Sant Jordi, que pondrán el acento en la música de dolçaines i tabals y en los bailes populares durante el itinerario.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha destacado el valor simbólico de la jornada y su carácter intergeneracional: «Les Pastoretes representan la esencia más pura de nuestra Navidad, donde la tradición se transmite de padres a hijos y las calles se llenan de alegría. Es un día para disfrutar en familia y participar de una celebración que nos identifica como pueblo, manteniendo vivo un legado que hace única a nuestra ciudad».

Bando Real y Cabalgata de los Reyes Magos

La ciudad vive la Navidad como una experiencia que pasa de generación en generación y que, cada año, vuelve a conectar a los vecinos con una tradición profundamente arraigada. Todo culmina en su gran cita: la Cabalgata de Reyes Magos, considerada la más antigua de España, con 141 años de historia ininterrumpida desde 1885, y reconocida como Bien Inmaterial de Interés Cultural.

Pero antes del gran acontecimiento, se celebra el Bando Real durante la tarde del 4 de enero, uno de los actos esenciales de la trilogía navideña alcoyana. Ese día, el emisario de los Reyes recorre las calles de la ciudad anunciando la inminente llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. El Bando Real es un acto muy singular, en el que el emisario de Sus Majestades declama repetidamente a lo largo del recorrido una pieza literaria de versos escritos en valenciano, «El Bando», del que se hace una edición en papel para repartir entre el público que llena las calles. El anuncio invita a los niños a depositar sus cartas en las burritas reales que llevan a lomos los buzones, simbolizando el vínculo entre los deseos infantiles y la llegada de Sus Majestades.

Al día siguiente, 5 de enero, las calles empedradas de Alcoy se convierten en escenario del acto central. Miles de personas se congregarán para contemplar el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar, en un orden con sello propio en la ciudad, ya que Baltasar desfila en segundo lugar. Montados en camellos y acompañados por sus pajes, los Reyes avanzarán en un desfile que mezcla luz, música y emoción, y que transforma la noche en una celebración compartida.

La Cabalgata de Alcoy, sin embargo, no se entiende solo como un desfile. Es un viaje a una Navidad que conserva una estética y unos gestos únicos. El momento más esperado llega cuando los pajes reales ascienden con largas escaleras a los balcones para entregar los regalos. La ciudad se queda suspendida en un murmullo de admiración mientras los niños asisten, a pocos metros, a la escena que convierte la ilusión en algo tangible.