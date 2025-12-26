La amenaza de lluvia deja en el aire la celebración de Les Pastoretes el domingo
El Ayuntamiento y las entidades participantes acuerdan trasladar el acto al 3 de enero si se confirma 24 horas antes el alto riesgo de precipitaciones
El Ayuntamiento de Alcoy, ante las previsiones meteorológicas que anuncian precipitaciones para este domingo, ha establecido un protocolo de actuación consensuado para garantizar la celebración de Les Pastoretes, que da inicio a los actos previos a la Cabalgata.
La concejalía de Fiestas ha mantenido conversaciones con los grupos que participan en el acto, la Música Primitiva Apolo d'Alcoi y l'Associació de Sant Jordi, llegando al acuerdo de modificar la fecha del desfile si la situación meteorológica así lo requiere.
En caso de que los pronósticos de lluvia se mantengan, el acto se trasladaría al sábado 3 de enero, manteniendo el mismo horario de inicio previsto, a las 12 horas, según ha informado el Ayuntamiento en la tarde de este viernes.
Nuestra prioridad es que Les Pastoretes se puedan celebrar con la máxima normalidad y seguridad
Esta medida busca asegurar que uno de los actos más entrañables del Nadal Alcoià, protagonizado fundamentalmente por niños y niñas, pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles tanto para los participantes como para el público asistente.
La decisión final se tomará y se comunicará a la ciudadanía el sábado, cumpliendo con el plazo establecido de 24 horas antes del evento, momento en que se dispondrá de una previsión meteorológica más precisa y definitiva.
El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha destacado la buena predisposición de todas las partes implicadas para encontrar una alternativa viable: «Nuestra prioridad es que Les Pastoretes se puedan celebrar con la máxima normalidad y seguridad. Queremos que los niños y niñas disfruten de su día y que el acto luzca como merece, sin que la lluvia desluzca el trabajo y la ilusión de tantas personas».
