Drones y refuerzo de patrullas ante la alarma vecinal por una oleada de robos en una pedanía de Cocentaina

Alarma entre los vecinos de la pedanía de Poble Nou de Sant Rafel por una oleada de robos que viene sufriendo en el último mes. El pasado martes por la noche los residentes mantuvieron una reunión a la que acudió el primer edil Rubén Muñoz y el alcalde pedáneo, Quico Jordá, donde se puso de manifiesto la preocupación existente en esta zona, marcada por la existencia de un gran número de viviendas diseminadas, lo que dificulta el control y la vigilancia.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado junto con la Guardia Civil la vigilancia, con patrullas nocturnas incluidas, se va a activar la unidad de dron para vigilar la zona con su cámara térmica y se van a realizar controles en los accesos.

Hace un mes empezamos a haber un montón de robos. Intentan entrar a casas, a veces con gente dentro, y estamos un poco atemorizados Sergio — Vecino de la pedanía del Poble Nou de Sant Rafel

Y es que los vecinos están realizando patrullas por las noches ante esta situación. Sergio, un vecino que acudió al encuentro, ha explicado que "hace un mes empezamos a ver un montón de robos", destacan que "intentan entrar a casas, a veces con gente dentro, y estamos un poco atemorizados".

En cuanto a la reunión, han señalado que "la reunión ha ido muy bien porque es la primera vez que vienen todos los vecinos, que están todos reunidos. Es la primera vez que vengo", agregando que por la ubicación de la pedanía en la linde con Alcoy, "deberían haber venido los dos alcaldes", no solo el de Cocentaina.

Vecinos a la salida de la reunión celebrada el jueves por la noche / Juani Ruz

En cambio, otra vecina, Mónica Olcina, ha explicado tras el encuentro que "nos hemos quedado igual que estábamos. Vamos a seguir patrullando, haciendo la ruta de noche todos los vecinos que podamos, porque tenemos miedo a salir a comprar, a todo".

Por su parte el alcalde Rubén Muñoz ha explicado que "hemos hecho una reunión a petición de los vecinos y vecinas porque están preocupados y tienen toda la razón, debido a una serie de robos que han sufrido en las últimas dos semanas en esta zona de la pedanía de Poble Nou de Sant Rafel".

El primer edil ha señalado que "hemos reforzado con agentes de la Policía Local de Cocentaina junto con Guardia Civil" la vigilancia, aunque ha recordado que "es cierto que tiene una peculiaridad que dificulta las tareas de vigilancia, porque están muy diseminados, hay muchas casas diseminadas que lindan también con el término municipal de Alcoy".

De cualquier forma ha anunciado que "vamos a continuar reforzando con agentes de la Policía Local de Cocentaina junto con Guardia Civil. Vamos a colaborar conjuntamente para hacer puntos de verificación, las entradas y las salidas, y estar más presentes en la pedanía, a pesar de que si surge algún tipo de incidente desgraciadamente tendremos de acudir al mismo".

Además, también ha señalado que "normalmente los robos están produciéndose sobre una franja horaria de 6 de la tarde a las 8 o las 9 de la noche aproximadamente", por lo que "también hemos quedado en poner en marcha unidades del dron con esa cámara térmica, para poder detectar todos los robos que hasta ahora están produciéndose a pie. La última semana reforzaremos con agentes de la Policía Local".