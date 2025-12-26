Nieva en la Font Roja: así ha amanecido el Menejador
Según Climatología UA, "de haber tenido un poco más de aire frío en capas medias-bajas, la nevada habría sido considerable"
Climatología UA ha compartido en redes una de las imágenes más invernales de la semana: tras un día de de Navidad con precipitaciones constantes en toda la provincia, donde la lluvia no dio tregua en la mayoría de las comarcas, estas gotas se han traducido en nieve que ha caído durante la madrugada en la Font Roja de Alcoy.
Aunque según el área de Climatología de la Universidad de Alicante "de haber tenido un poco más de aire frío en capas medias-bajas, la nevada habría sido considerable", la fina capa blanca con la que ha amanecido la zona del Menejador ha sido todo un regalo para los amantes de la fotografía.
Las imágenes compartidas por Climatología UA, tomadas por Adrián Serralta, muestran esta zona de Alcoy completamente cubierta por la nieve y neblina abundante.
El tiempo hoy
Según el pronóstico de la Aemet para hoy, las lluvias persistirán en las zonas del interior de Alicante, así como del litoral norte de la provincia y la Vega Baja. En Alicante capital se espera que remitan a lo largo de la mañana, tras una noche de precipitaciones sin tregua, aunque con una sensación térmica y humedad que acentuarán el frío.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes
- Tesoros de la edad de hielo a vista de pájaro en Alicante