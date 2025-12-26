Nieva en la Font Roja: así ha amanecido el Menejador

Climatología UA ha compartido en redes una de las imágenes más invernales de la semana: tras un día de de Navidad con precipitaciones constantes en toda la provincia, donde la lluvia no dio tregua en la mayoría de las comarcas, estas gotas se han traducido en nieve que ha caído durante la madrugada en la Font Roja de Alcoy.

Aunque según el área de Climatología de la Universidad de Alicante "de haber tenido un poco más de aire frío en capas medias-bajas, la nevada habría sido considerable", la fina capa blanca con la que ha amanecido la zona del Menejador ha sido todo un regalo para los amantes de la fotografía.

Las imágenes compartidas por Climatología UA, tomadas por Adrián Serralta, muestran esta zona de Alcoy completamente cubierta por la nieve y neblina abundante.

El tiempo hoy

Según el pronóstico de la Aemet para hoy, las lluvias persistirán en las zonas del interior de Alicante, así como del litoral norte de la provincia y la Vega Baja. En Alicante capital se espera que remitan a lo largo de la mañana, tras una noche de precipitaciones sin tregua, aunque con una sensación térmica y humedad que acentuarán el frío.